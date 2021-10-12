Bilinçli rüya nedir? Lucid rüya nasıl görülür ve ne kadar sürer?

Alelade rüyalar, mesajcı rüyalar, paranormal rüyalar, prekognitif rüyalar, yaratıcı rüyalar, lüsid rüyalar ve nicesi... Rüya türleri, rüyalar hakkında yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu yazımızda rüya türlerinden Lucid rüya hakkında merak edilenleri derleyeceğiz...

Bilinçli rüya nedir?

Halk arasında bilinçli rüya olarak bilinen rüya türü, rüyalarla ilgili çalışmalarda lüsid rüya adıyla anılır. Lüsid rüya, rüyanın farkında olma durumudur. Yani rüyasında, rüya gördüğünün bilincinde olan insanlar o an lücid rüya görüyor demektir.

Bazı kaynaklarda "berrak" anlamına gelen lüsid sıfatı fransızca "bilinçli" kelimesiyle aynı anlama gelmektedir.

Lucid rüya terimi tarihte ilk defa 1867'de kullanılmıştır. Fransız onirolog Léon d'Hervey de Saint-Denys tarafından kaleme alınan "Rüyalar ve Rüyaları Yönetme Araçları" isimli eserde kullanılan bu kelime sonraki yıllarda Oxford Psikofizik Enstitüsü'nden Celia Green tarafından da kullanılmış ve böylelikle dünyaya yayılmaya başlamıştır.

Lücid rüya gören bir kişi rüyasının içinde bunun bir rüya olduğunun farkındadır ancak rüyaya müdahale edemez rüya kendi içinde devam eder.

Genelde rüyalarda yaşanılan durumlarda kişi gördüğü rüyanın hayal ürünü olduğunu fark edemez ancak lucid rüya gören gördüğünün gerçek olduğunu fark eder. Bilimsel olarak sayısız incelemeye tabi tutulan lüsid rüya bu araştırmaların sonucunda gerçekliği doğrulanmış ve kabul edilmiştir.

Lucid rüya nasıl yapılır?

Lucid rüya uykunun REM evresinde görülen rüyalardandır. Bir kişi doğal olarak lucid rüya görebildiği gibi bazı kişiler lucid rüyayı kendi istekleriyle de görebilmektedir. Lucid rüya görmenin eğer belli bir eğitim alınırsa kasıtlı olarak da yapılacağı söylenir. Bu eğitimi alan bazı kişiler istedikleri zaman lüsid rüya görebildikleri gibi normal rüyaları da lucid rüyaya çevirebilir, gördükleri rüyayı, rüyadaki kişileri ve durumları yönlendirebilirler.

Lucid rüya ne kadar sürer?

Lucid rüyaların uykunun REM evresinde görüldüğünü söylemiştik. Lucid rüyanın süresi de REM süresi kadardır. Bazı kaynaklar bu rüyaların sürelerinin 5-20 dakika arasında değiştiğini söylüyor.

Lucid rüyada olduğumuzu nasıl anlarız?

Normal insanların lucid rüyanın içinde olduğunu o anda fark etmesi oldukça zordur. Bazı insanlar belli eğitimlerden geçerek bu rüyaları kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. Bazı kabilelerde yerli halk rüyaları yönlendirme konusunda çeşitli teknikler geliştirmişlerdir.

Bu tekniklerden biri de imajinasyon tekniğidir. Bu tekniği becerebilenler rüyalarında baskın olan durumu değiştirebilirler. Örneğin yabani bir hayvan tarafından kovalanıyorsa o hayvanı kendisi kovalamaya başlayabilir. Bilim insanları uyku merkezlerinde deneklerin lucid rüyaya girip giremediklerini deneklerin göz hareketlerinden anlamaktadır.

Lucid rüya zararları nelerdir?