Kız Çocukları Günü’nde umut veren proje

BİRLEŞMİŞ Milletler'in kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlikle ilgili farkındalığı artırmak için kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, Türkiye
'de çocuk yaşta evliliklerin yaygın olduğu illerde kadınları spora yönlendirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı
'nca geliştirilen bir proje umut saçıyor. Proje kapsamında Ağrı
'da kadınlara pilates eğitimi veriliyor. Ağrılı milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu
'nun da kurucusu olduğu Gençlik Spor ve Yaşam Kulübü'nce uygulanan eğitim "İlk Göz Ağrı'm" başlığıyla İbrahim Çeçen Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi'nin spor salonunda yürütülüyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu
eğitmenleri tarafından üniversite mezunu 20 kadına yönelik verilen pilates eğitmenlik kursu ise pazar günü tamamlandı.