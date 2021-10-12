Maskeler de bağışıklık da düştü

Havaların
soğuması ile birlikte kapalı mekanların kullanılmaya başlanmasının günlük vaka sayılarını belli oranda artırması bekleniyor. Maske kullanımı nedeniyle geçen yıl neredeyse hiç rastlanmayan gripte patlama olması ve bağışıklığın düşmesi nedeniyle bu rahatsızlığın daha öldürücü hale gelmesi endişesi yaşanıyor. Toplumun gribe karşı korunması için de kampanyaların devreye sokulması planlanıyor.
YÜZDE 90 AŞISIZ:
Günlük 30 bine dayanan vakaların yüzde 90'ını aşısızlar oluşturuyor. Aşısızlar içinde 35 yaş altının oranı oldukça yüksek. Bu grup aynı zamanda maske-mesafe ve hijyen kurallarına da en az uyan kesim olduğu için salgının yayılmasında, eve taşınmasında etkili oluyor. Kendileri çok etkilenmese bile anne, baba ve diğer büyüklerine virüsü bulaştırıp vefat sayılarının artmasına neden olabiliyor.
YOĞUN BAKIMLAR IHMAL VAKALARIYLA DOLU:
Yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 39'unu iki doz aşısını yaptıran ancak hatırlatma dozunu yaptırmayı ihmal eden hastalar oluşturuyor. Yoğun bakımların yüzde 50'si aşısız, yüzde 10'u da tek doz aşılı vatandaşlardan oluşuyor.
6 MİLYON HATIRLAMADI:
Yoğun bakımlardaki oranlar aşının hatırlatma dozlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Birçok ülke bu dozları yapmaya başladı. Türkiye
'de ise hatırlatma dozunu yaptırmayan 6 milyon vatandaş var. Bunlar risk altına olduğu için bir an önce aşılarını yaptırması gerekiyor.
GRİP ÖLÜMCÜL OLABİLİR:
Kış için korona kadar grip de önemli bir risk haline geldi. Maske ve mesafe nedeniyle geçen yıl tüm dünyada grip vakaları yok denecek kadar azdı. İnsanlar çok iyi korunduğu için yeterince bağışıklık
geliştiremedi. Bunun da gripleri daha ölümcül hale getireceği, özellikle kronik hastalığı olanlar ile yaşlıların grip aşısı olması gerektiği belirtiliyor. Bunun için de ayrı bir kampanya düzenlenmesi üzerinde duruluyor.
Türkiye'de her yıl yaklaşık 15 bin, dünyada yaklaşık 500 bin kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu yıl hem grip hem de gripten yaşanacak ölümlerin artacağını İngiltere
'de yapılan araştırmalar da ortaya koyuyor.
KURALLAR İLE DEVAM: Sonbahar
ile birlikte yeni birtakım kuralların hayata geçirilmesi gündemdeydi. Ancak aşılamanın devam etmesi ve günlük vaka sayıları, hastanelerin yükü dikkate alınarak önümüzdeki haftalarda mevcut kurallar ile yola devam edilmesinin ağır bastığı belirtiliyor. Ancak salgının seyrinde bir değişiklik olursa yeni kurallar da devreye girecek.