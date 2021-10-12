Mudanya Mütarekesi’nin yıldönümü unutulmadı

Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını bitiren ve Türk-Yunan Savaşı'nı sona erdiren 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya
Mütarekesi'nin üzerinden 99 yıl geçti. Mütareke, imzaların atıldığı Bursa
'nın Mudanya ilçesinde bulunan Mütareke Evi Müzesi'ndeki programla anıldı. Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar Yunanlıların püskürtüldüğü Kurtuluş Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmaya Türkiye, İngiltere, Fransa
ve İtalya
katılmış, Yunanistan
ise katılmamıştı. İstanbul
'un İngiliz, Trakya
'nın Yunan işgali altında olduğu dönemde Ankara, Trakya'nın derhal boşaltılmasını şart koşmuş, aksi takdirde Türk kuvvetlerinin İstanbul'a ilerleyeceğini ilan etmişti. İngiltere bu isteği yerine getirerek Trakya'yı Türkiye'ye verdi.