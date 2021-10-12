MEGA PROJELERE SİYASİ GÖZLE BAKMADI, DESTEK VERDİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Ünlü oyuncu Karadağlı yine üzerinden siyaset yapılan ve bu maksatlarla karşı çıkan kesimlerin olduğu mega projelerle ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Üçüncü köprüye karşı olmayı bırakın. Dördüncü hatta beşinci köprü bile lazım. İstanbul'un trafik sorununu bilmeyen mi var?" diyerek Hizmetlere siyasi bakmamak gerektiğini söyledi.

Yeni İstanbul Havalimanı: Karadağlı'nun bu konudaki bir diğer açıklaması da Yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili oldu. Yıldız oyuncu bu konuya dair "Yurt dışına gidip gelen, seyahatler yapan biriyseniz Atatürk Havalimanı'nın yetersiz kaldığını bilirsiniz" demişti.