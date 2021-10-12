’TEKNOFEST kuşağı bağımsız ve güçlü Türkiye’nin derdine düşen gençler demek’

Başkan
Erdoğan, Adana
ziyaretinde üniversiteli öğrencilerle gerçekleştirdiği programda muhalefetin 'Z kuşağı bizimle' söylemiyle yürüttüğü algı operasyonuna "Yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki TEKNOFEST kuşağı" cevabını vermişti. SABAH, uzmanlar ve kuşağın temsilcileriyle konuştu: (Ödüllü öğrenci Alperen Özalp)
TEKNOFEST kuşağı benim için, bağımsız ve güçlü Türkiye'nin gelecekte kritik teknoloji alanında çalışan mühendisleri başta olmak üzere, vatanını dert edinen gençler demek.
BİZ VARIZ DİYEBİLMEK İÇİN TEKNOLOJİ: (Ödüllü öğrenci Nurullah Salih Coş)
TEKNOFEST özgüven aşılıyor.
Çağa uyum sağlayabilmek ve 'biz
de varız' diyebilmek için teknolojinin
içinde olmak lazım. Çağımız
teknoloji kuşağı yani TEKNOFEST
kuşağı. Türkiye olarak biz de her
yerdeyiz.
MİLLİ HAMLEYİ "TEKNOFEST KUŞAĞI" YAPACAK:
(Ödüllü öğrenci Ömer Faruk Sarıgöz)
TEKNOFEST, Milli Teknoloji
Hamlesi kavramını anlamamızı
ve hedeflememizi sağlıyor.
Ülkemizin ekonomik olarak
bağımsız ve güçlü olması için
kaçınılmaz olan bu hamleyi gerçekleştirecek
olacak da şüphesiz
TEKNOFEST'e katılım gösteren
kuşak.
'Z KUŞAĞI' KÜRESEL BİR ETİKETLEMEDİR
SETA SIYASET ARAŞTIRMALARI DIREKTÖRÜ DOÇ. DR. NEBI MIŞ:
Küresel alandaki Z kuşağı tanımlaması tüketici alışkanlıkları üzerinden yapılan etiketlemedir. Gençler sanki yerli ve milli hassasiyetleri olmayan gruplar olarak lanse edildi. Cumhurbaşkanımız "Teknofest kuşağı" diyerek buna itiraz etti.
İCAT ÇIKARANLARDAN GURURLUYUZ
SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI MUSTAFA VARANK:
Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST kuşağı diyerek suiistimalci zihniyete karşı geliyor. Bu sözleri gözleri pırıl pırıl parlayan, aylarca uykusuz kalarak icat çıkarmanın peşinde olan gençlerimizle duyduğu gururu ifade ediyor.
GENÇLERE VERDİĞİ ÖNEMİ İFADE EDİYOR
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:
'TEKNOFEST kuşağı' ifadesi gençlerin
bilimsel ve teknolojik araştırmalarda
öncü hale gelmesine verdiği önemin
somut yansıması. Gençleri cesaretlendirmek
ve sorumlu kılmak hedefindeyiz. Bilim ve teknoloji
için çok cesaretliler. Yeter ki onların önünü açalım.