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Haberler Gündem Haberleri 'TEKNOFEST kuşağı bağımsız ve güçlü Türkiye’nin derdine düşen gençler demek’
Giriş Tarihi: 12.10.2021

'TEKNOFEST kuşağı bağımsız ve güçlü Türkiye’nin derdine düşen gençler demek’

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
’TEKNOFEST kuşağı bağımsız ve güçlü Türkiye’nin derdine düşen gençler demek’
Başkan Erdoğan, Adana ziyaretinde üniversiteli öğrencilerle gerçekleştirdiği programda muhalefetin 'Z kuşağı bizimle' söylemiyle yürüttüğü algı operasyonuna "Yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki TEKNOFEST kuşağı" cevabını vermişti. SABAH, uzmanlar ve kuşağın temsilcileriyle konuştu: (Ödüllü öğrenci Alperen Özalp) TEKNOFEST kuşağı benim için, bağımsız ve güçlü Türkiye'nin gelecekte kritik teknoloji alanında çalışan mühendisleri başta olmak üzere, vatanını dert edinen gençler demek.

BİZ VARIZ DİYEBİLMEK İÇİN TEKNOLOJİ: (Ödüllü öğrenci Nurullah Salih Coş) TEKNOFEST özgüven aşılıyor. Çağa uyum sağlayabilmek ve 'biz de varız' diyebilmek için teknolojinin içinde olmak lazım. Çağımız teknoloji kuşağı yani TEKNOFEST kuşağı. Türkiye olarak biz de her yerdeyiz.

MİLLİ HAMLEYİ "TEKNOFEST KUŞAĞI" YAPACAK: (Ödüllü öğrenci Ömer Faruk Sarıgöz) TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi kavramını anlamamızı ve hedeflememizi sağlıyor. Ülkemizin ekonomik olarak bağımsız ve güçlü olması için kaçınılmaz olan bu hamleyi gerçekleştirecek olacak da şüphesiz TEKNOFEST'e katılım gösteren kuşak.

'Z KUŞAĞI' KÜRESEL BİR ETİKETLEMEDİR

SETA SIYASET ARAŞTIRMALARI DIREKTÖRÜ DOÇ. DR. NEBI MIŞ: Küresel alandaki Z kuşağı tanımlaması tüketici alışkanlıkları üzerinden yapılan etiketlemedir. Gençler sanki yerli ve milli hassasiyetleri olmayan gruplar olarak lanse edildi. Cumhurbaşkanımız "Teknofest kuşağı" diyerek buna itiraz etti.

İCAT ÇIKARANLARDAN GURURLUYUZ

SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI MUSTAFA VARANK: Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST kuşağı diyerek suiistimalci zihniyete karşı geliyor. Bu sözleri gözleri pırıl pırıl parlayan, aylarca uykusuz kalarak icat çıkarmanın peşinde olan gençlerimizle duyduğu gururu ifade ediyor.

GENÇLERE VERDİĞİ ÖNEMİ İFADE EDİYOR

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: 'TEKNOFEST kuşağı' ifadesi gençlerin bilimsel ve teknolojik araştırmalarda öncü hale gelmesine verdiği önemin somut yansıması. Gençleri cesaretlendirmek ve sorumlu kılmak hedefindeyiz. Bilim ve teknoloji için çok cesaretliler. Yeter ki onların önünü açalım.

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'TEKNOFEST kuşağı bağımsız ve güçlü Türkiye’nin derdine düşen gençler demek’
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