Vakıflar Genel Müdürü Ersoy SABAH’a konuştu! Yanlış restorasyon tarihe gömülecek

SABAH'a konuşan Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

LOGO ÇALIŞMASI 2016'DA BAŞLADI

Vakıflar genel müdürlüğü olarak logoyla ilgili çalışmayı 2016 yılında başlatmıştık. 5 yıllık bir süreçte uygulamaya soktuğumuz logo ortaya çıktı. Genel müdürlüğün yaptığı hizmetlere baktığımızda öğrencilere burs vermeye de devam ediyoruz. Vakfıyelerimizde vakıf olan insanların ortaya koyduğu faaliyetler var. Kalan akar kısmından, gelirlerinden de ortaöğretim, lise, üniversite düzeyindeki öğrencilere burs vermek şeklinde değerlendiriliyor.

ÖĞRENCİ BURS MİKTARLARI ARTIRILDI

Burs konusunda 15-30 Ekim tarihleri arasında ilköğretim öğrencilerinin talepleri olacak. Yükseköğretim öğrencilerinin ve yabancı uyruklu öğrencilerin de 1 Kasım-15 Kasım tarihleri arasında müracaatlerini alacağız. Burs miktarını ilköğretim çağındaki çocuklara 60 liradan 100 liraya, lise için 300 liradan 400'e, üniversite için 600 liraya çıkardık. Toplamda 25 bin öğrenciye burs veriyoruz.

RESTORASYON İÇİN SERTİFİKA ŞARTI

Yanlış restorasyon uygulamalarından kopmak ve daha güzel, doğru restorasyon yapımı için sertifikasyon eğitimine başladık. Yüklenici firmanın müteahhidinden alt yüklenicisine kadar bütün elemanlar sertifikalı olacak. Taş işçisi, marangozu, kalem işçisi, boyacısı, alçı yapanı herkes sertifikalı olacak. Sertifikası olmayanı çalıştırmayacağız. Bir kişi vakıf eserinde eline küreği, malayı alıp da 'ben ustayım' deme şansına sahip değil. Çünkü bu eserleri yeniden ihya etmek mümkün değil, geçmişi olan eserler ve ecdat yadigârı. Bunu korumamız gerekiyor.

SULTANAHMET'İN RESTORASYONU YIL SONU BİTİYOR

Şu anda Beyazıt Hünkar Kasrı'nın, Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu devam ediyor. Süleymaniye Camisi'nin restorasyonu bitti. Darüzziyafe ve Darüşşifa bölümlerinin de restorasyonunu bu sene bitireceğiz. Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu da 2021 sonu itibariyle bitecek.

35 BİN AİLEYE YARDIM YAPIYORUZ

Yaklaşık 35 bin aileye her ay düzenli olarak devam ettirdiğimiz kuru gıda yardımlarımız var. Bu kuru gıda yardımının tespitini yaparken de sosyal hizmet uzmanlarından yararlanıyoruz. Öncesinde il bazında olduğu için Türkiye'de ulaşılamayan aileler de vardı. Şimdi il merkezinden köylere doğru yaymaya çalışyıruz. Çünkü köyde, kasabada, ilçede yaşayan insanlar bundan yararlanamıyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz buna ulaşalım istiyoruz. Bu çalışmayı da başlattık. Yardım yapılan aile sayısını 20 binden 35 bine çıkardık. Bu da yaklaşık 112 bin insan yapıyor. Ayrıca afet anında müdahil olabileceğimiz iki mobil araç oluşturduk. Bir afet durumunda araçlarımızla günde 20 bin aileye yemek verebileceğiz.

"RENGİ AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZDAN"

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni logosunun tanıtımında, "Geçmişten günümüze ve gelecek nesillere uzanan kadim iyilik geleneğinin kurumsallaşmış ifadesi olan vakıflarımızın logosu, "V" harfinin çok katmanlı çizimiyle bir kandil olarak tasarlanmıştır. Dikey hareketli yapısıyla güçlü bir temele dayanan logomuzun oluşumunda, eski yazımız ve geleneksel tezhip sanatımızdan esinlenilmiştir. Logomuzun özünü teşkil eden kandil ise ışığını, tarih boyunca bu coğrafyada insan sevgisini ve yaratılmışlara hizmet erdemini gönüllere işleyen ilahi aşkın sozsuz nurunda alır. Kandilin çevresini sarar yükselen yedi kıvrımın ise iyiliğin bereketi ve aydınlığının yedi kandilli Süreyya Yıldızı'nın aydınlığı gibi tüm insanlığı sardığının ifadesidir. Logomuz renklerini Bayrağımızın renkleri olan kırmızı beyazlardan alır" ifadeleri kullanıldı.