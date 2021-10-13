Arabuluculuk sınavında 3 soru iptal edilince... Vekillere arabuluculuk yolu

2019 yılında yapılan arabuluculuk sınavına iktidar ve muhalefet partilerinden yaklaşık 200 milletvekili katıldı. Taban puanın 91 olarak gerçekleştiği sınavı 6 bin 127 kişi başarı ile geçti. Ancak bunların içinde hiç milletvekili yer almadı. Milletvekilleri arasındaki en yüksek puan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'a aitti. Can, puanı 90'da kaldığı için arabuluculuk sınavını kazanamadı. Sınavda AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un 74, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın 69, herkese sürekli hukuk dersi vermeye çalışan CHP'li Mahmut Tanal'ın puanı ise 74'te kaldı.

4 SORU TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sınavdan sonra 4 soru tartışma konusu oldu. Bu tartışmalardan sonra Ankara Barosu 4 soru için iptal davası açtı. Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi, 3 sorunun iptaline karar verdi. Böylece arabulucu olmak için gerekli taban puan 91'den 88'e düştü. 88 ve üstü puan alan 5-6 bin kişi daha arabulucu olmayı hak etmiş sayıldı. Adalet Bakanlığı ilgililere konuyla ilgili bir yazı gönderdi.

VEKİLLER DE KAZANDI

Taban puanın 88'e inmesi ile birlikte Can'ın yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç (89 puan) AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı (89 puan), AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç (88 puan) başta olmak üzere bazı milletvekilleri de iptal edilen sorular ile birlikte arabulucu olmaya hak kazanmış oldu.