Bakan Kasapoğlu’ndan CHP’li Tanal’a fotoğraflı ve videolu cevap!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde çocukların spor yapacakları alanların olmadığını sosyal medyadan belirterek, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" ifadelerini kullanmıştı. Tanal ayrıca spor tesislerinin olmadığını farklı fotoğraflar paylaşarak savunmuştu.





BAKAN MEHMET KASAPOĞLU: "ÇOK SAYIDA TESİSİMİZ VAR!"



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medyadan yazdıklarına ve paylaştığı fotoğraflara sosyal medya hesabından videolu ve fotoğraflı cevap verdi. Bakan Kasapoğlu Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yapılan spor tesislerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" dedi.





VİDEO DA PAYLAŞTI



Ayrıca Bakan Kasapoğlu "Anlık Silopi Şehir Stadyumu" diyerek stadyumda akşam saatlerinde spor yapanların görüntülerinin yer aldığı bir de video yayınladı.