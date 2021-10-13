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Haberler Gündem Haberleri Bakan Kasapoğlu’ndan CHP’li Tanal’a fotoğraflı ve videolu cevap!
Giriş Tarihi: 13.10.2021 12:01

Bakan Kasapoğlu’ndan CHP’li Tanal’a fotoğraflı ve videolu cevap!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bakan Kasapoğlu’ndan CHP’li Tanal’a fotoğraflı ve videolu cevap!

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde çocukların spor yapacakları alanların olmadığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medyadan fotoğraflı ve videolu cevap vererek, “Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" dedi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde çocukların spor yapacakları alanların olmadığını sosyal medyadan belirterek, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" ifadelerini kullanmıştı. Tanal ayrıca spor tesislerinin olmadığını farklı fotoğraflar paylaşarak savunmuştu.



BAKAN MEHMET KASAPOĞLU: "ÇOK SAYIDA TESİSİMİZ VAR!"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medyadan yazdıklarına ve paylaştığı fotoğraflara sosyal medya hesabından videolu ve fotoğraflı cevap verdi. Bakan Kasapoğlu Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yapılan spor tesislerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" dedi.



VİDEO DA PAYLAŞTI

Ayrıca Bakan Kasapoğlu "Anlık Silopi Şehir Stadyumu" diyerek stadyumda akşam saatlerinde spor yapanların görüntülerinin yer aldığı bir de video yayınladı.

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Bakan Kasapoğlu’ndan CHP’li Tanal’a fotoğraflı ve videolu cevap!
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