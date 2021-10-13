Bombacı yakalandı

İzmir
Adliyesi'ni hedef alan PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren ve kahramanlığı sayesinde onlarca kişinin hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin
'in şehit düştüğü 5 Ocak 2017'deki saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, çatışmada ölü ele geçirilen 2 teröristle birlikte ele geçirilen el bombaları, TNT patlayıcı ve Kalaşnikof tüfek mühimmatını Mardin
'e getirerek olayın faillerine teslim eden zanlıya operasyon düzenlendi. "Delil Azzo" kod adlı Suriye uyruklu Delil Hiso, 4 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İzmir'de gözaltı işlemleri tamamlanan PKK'lı terörist, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda Mardin'in Nusaybin
ilçesinde 2015'te güvenlik güçlerine düzenlenen 3 bombalı eylem ile zırhlı polis aracına yapılan saldırıya iştirak ettiği de saptanan Delil Hiso, tutuklandı.
SEKİN'İN BABASI SEVİNÇTEN AĞLADI
Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin
, haberi alınca gözyaşları döktü. Mehmet Zeki Sekin, "Adliyeden elleri kelepçeli halde çıkarılırken gördüğümde acım bir nebze olsun azaldı. O terörist yakalanmadan önce oğlumu rüyamda gördüm. Adeta, teröristin yakalanacağını bana müjdeledi. Devletimiz büyüktür. Allah devletimize zeval vermesin. Bu operasyonu düzenleyenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin
de konuya ilişkin "Arka plandaki kişilerin de yakalandığını bugün haberlerde öğrendim, bu bizi daha da rahatlattı. Bu tarz terör olaylarına idam cezası getirilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
FETHİ SEKİN PAYLAŞIMINA INSTAGRAM SANSÜRÜ
SOSYAL paylaşım sitesi Instagram
, İzmir Adliyesi
önünde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in şehadet yıldönümü mesajını "topluluk kurallarına aykırı" olduğu gerekçesiyle kaldırdı. Fatma DAMLA KAYAYERLİ