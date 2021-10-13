CHP’li Barış Yarkadaş, TÜGVA yalanı ortaya çıkınca paylaşımını apar topar sildi!

"SİZİN YALANI MESLEK EDİNMİŞ OLMANIZ BÜYÜK BİR REZALETTİR"

Kılıç, Yarkadaş'ın yalanına anında yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, "Ortada bir rezalet olduğu doğrudur; sizin yalanı meslek edinmiş olmanız büyük bir rezalettir. TÜGVA İl Başkanlığı yapmış olmaktan gurur duyardım ancak hiç bir zaman böyle bir görevde bulunmadım. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. " ifadelerini kullandı.