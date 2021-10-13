CHP’li Barış Yarkadaş, TÜGVA yalanı ortaya çıkınca paylaşımını apar topar sildi!

"REZALET GÖRÜLSÜN DİYE YAZDIM" DEDİ, KENDİ REZİL OLDU
Son olarak CHP'nin eski vekillerinden Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜGVA Hatay İl Başkanı Yahya Kılıç da iki yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne atanmış. Kayda girsin diye yazdım... Rezalet görülsün diye yazdım" dedi.
"SİZİN YALANI MESLEK EDİNMİŞ OLMANIZ BÜYÜK BİR REZALETTİR"
Kılıç, Yarkadaş'ın yalanına anında yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, "Ortada bir rezalet olduğu doğrudur; sizin yalanı meslek edinmiş olmanız büyük bir rezalettir. TÜGVA İl Başkanlığı yapmış olmaktan gurur duyardım ancak hiç bir zaman böyle bir görevde bulunmadım. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. " ifadelerini kullandı.
YARKADAŞ YALANI ORTAYA ÇIKINCA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Yarkadaş, Kılıç'ın yaptığı paylaşımdan sonra hiçbir dayanağı olmayan iddiasını anında sildi. Yeni bir paylaşım yapan Yarkadaş özür dileme inceliğinde bile bulunmadan, "İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yahya Kılıç, TÜGVA Başkanlığı yapmadığını isim benzerliği olduğunu açıklamış." dedi.