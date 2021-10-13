Kablo çalmanın cezası 8 yıl oldu

Bakırköy'de 23 Kasım 2020 tarihinde 2 gün üst üste aynı noktaya gelip telekomünikasyon şirketinin bakır kablolarını çalan 5 işçi hakkında "Zincirleme şekilde kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 buçuk yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Selim Gündoğdu ve Orhan Gündoğdu hakkında "adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklar Mertcan Karakuş, Samet Hiçyılmaz ve Harun Çelik hakkında ise ayrı ayrı beraat kararı verildi.