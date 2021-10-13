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Giriş Tarihi: 13.10.2021 13:08

Kablo çalmanın cezası 8 yıl oldu

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Kablo çalmanın cezası 8 yıl oldu

Bakırköy'de iki gün art arda aynı noktaya gelip telekomünikasyon şirketinin bakır kablolarını çalan 5 işçinin "Zincirleme şekilde kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 24 yıla kadar hapisle yargılandıkları davada karar çıktı. İki sanık "adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy'de 23 Kasım 2020 tarihinde 2 gün üst üste aynı noktaya gelip telekomünikasyon şirketinin bakır kablolarını çalan 5 işçi hakkında "Zincirleme şekilde kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 buçuk yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Selim Gündoğdu ve Orhan Gündoğdu hakkında "adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklar Mertcan Karakuş, Samet Hiçyılmaz ve Harun Çelik hakkında ise ayrı ayrı beraat kararı verildi.

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Kablo çalmanın cezası 8 yıl oldu
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