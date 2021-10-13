Kaderin böylesi

İzmir
'de, İlkay Ayeş
tarafından bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Sena Altan
'ın, saplantılı aşkından kurtulmak için İstanbul
'a dönmeyip İzmir'e yerleştiği öğrenildi. Ancak talihsiz genç kız, bu kez İzmir'de saplantılı âşık kurbanı oldu. İlkay Ayeş, sevgili olma teklifini reddettiği için genç kızı öldürüp intihar etti. Korkunç olay, önceki gün Buca
ilçesi Atatürk mahallesindeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena
Altan (24) ve İlkay Ayeş'i (25) bıçaklanmış halde buldu. Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralı haldeki Sena ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu
Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Sena Altan'ın İstanbul'daki saplantılı aşkından kurtulmak için İzmir'e yerleştiği öğrenildi.
İstanbul'da yaşayan ailesi ile arası çok iyi olan genç kız, buna rağmen memleketine dönmeyip İzmir'deki bir tekstil firmasında müdür olarak işe başladı. Kendisine yeni bir hayat kuran Sena'yı, İzmir'de başka bir saplantılı âşık buldu. Genç kız, sevgili olma teklifini reddettiği için Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
'RAHATSIZ EDİLDİĞİNİ ANLATMADI'
Yaşadığı üzüntüyü "Bu acının tarifi yok" diyerek özetleyen acılı ağabey Ergin Altan
, SABAH'a konuştu: "İstanbul'da kız kardeşimi rahatsız eden kişiyi uyardım ve bir daha onu rahatsız etmedi. Ancak Sena, İzmir'de de rahatsız edildiğini bana anlatmadı. Saplantılı şekilde kız kardeşime âşıkmış. İzmir'den İstanbul'a 20 gün önce geldim. Ben buraya gelir gelmez kız kardeşimi rahatsız etmeye başlamış. Olay günü eve kadar takip etmiş. Çok üzgünüm."