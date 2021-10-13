Komiser Yardımcısı bir bir yaşadıklarını anlattı! "Gittiğim her görevde beni izleyerek rahatsız etti"

Katil Nasuh Çulcu



TUTTUĞU RAPORU HUKUK İŞLERİ'NE VERMİŞ



İki Komiser ile görüştüğü esnada bile katil Nasuh Çulcu'nun kendisini uzaktan izlediğini belirten Elif Ş., Komiser Yardımcıları yanından ayrıldıktan sonra Nasuh Çulcu'nun tekrar yanına geldiğini, kendisiyle özel bir konuda görüşmek istediğini söylediğini, bunu reddettiğini ve sonra Nasuh Çulcu'nun yanından ayrıldığını ifade etti. Elif Ş., Hakkari Valiliği'nde tamamlanan programın ardından Hakkari'de Zap Suyu'nda görevli olduğu "Rafting" programına gittiğini, burada da katil Çulcu'nun kendisini izleyerek bakışlarıyla rahatsız ettiğini ve olayla ilgili tuttuğu söz konusu raporu 6 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiğini söyledi.



"EVE GİT, BURALARDA GÖRÜNMESEN İYİ OLUR"

Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in, katil Çulcu tarafından şehit edildiği 13 Temmuz 2021 tarihine kadar katil Çulcu'nun her gün çalışmış olduğu yerlere gelerek kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini söyleyen Elif Ş., 13 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari Polisevi'nin kafeteryasında polisler Faruk B., Şule A. ve Yiğit K. ile birlikte kahvaltı yaptıklarını, Nasuh Çulcu'nun karşısındaki masaya oturduğunu, bundan rahatsız olarak kalktıklarını ve oradan ayrıldıklarını söyledi. Elif Ş. ardından Hakkari Polisevi Şube Müdürü Nihal A.'nın kendisini telefonla aradığını ve "Elif Ablacığım, Nasuh Polisevi'nde... Buralarda dolanıyor. Sen eve git. Hatta bu şahıs ilişik kesene kadar buralarda görünmesen iyi olur" dediğini söyledi.



"KOMİSERİM, SAKIN POLİSEVİ'NE GELMEYİN!"

O telefonun ardından evine gittiğini söyleyen Komiser Yardımcısı Elif Ş., polis Emrullah A.'nın kendisini telefonla aradığını ve "Komiserim sakın Polisevi'ne gelmeyin" dediğini, ardından Şule A. ve Hüseyin isimli polislerin de kendisini arayarak Polisevi'ne gelmemesini söylediklerini belirtti. Elif Ş. daha sonra Cevher'in şehit edildiğini öğrendiğini ifade etti. Cevher'in şehit edildiği olaydan önce Çulcu'nun silahını teslim almak isteyen Komiser Yardımcısı İbrahim B., ifadesinde Çulcu'nun kendisini kollarından tutarak duvara yasladığını ve silahını çekerek doldurduğunu aktarmıştı. Polis Başmüfettişi Haluk K. tarafından ayrıca başlatılan "İdari Soruşturma" kapsamında açığa alınan fakat kısa sürede görevine iade edilerek Bingöl'e tayin edildiği bilgisine ulaşılan İbrahim B. ifadesinde; Çulcu'nun kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahına davranamadığını ve kendisini odaya attığını söylemişti.



POLİS BAŞMÜFETTİŞİ "İKİ YIL SÜRER" DEMİŞ

Cevher'i şehit ettikten sonra elinde silahla Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi arayan Çulcu ifadesinde "Elif Komiseri bulsaydım onu da kendimi de vuracaktım" demişti. Olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçtıkları tespit edilen ve haklarında idari soruşturma açılan 36 polisten açığa alınan 8'i, açılan "İdari Soruşturma" sürerken şok bir kararla görevlerine döndü. 1'i 4. Sınıf Emniyet Müdürü olan ve aralarında Komiser Yardımcısı İbrahim B.'nin de olduğu sekiz polis farklı illere tayin edildi ve görevlerine yeni birimlerinde başladı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca dışarı çıkmadıkları tespit edilmişti. İdari soruşturmayı yürüten Polis Başmüfettişi Haluk K.'nın çevresine "Bu soruşturma iki yıl sürer" dediği ve bu kadar açık, itiraflarla dolu bir idari soruşturmayla ilgili sözleriyle tepki çektiği ifade edilmişti.