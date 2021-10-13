MHP lideri Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: Adam değilsin

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin salı günleri yapılan grup toplatısında gündemi değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, "Siyasi cinayet işlenebilir" şeklindeki açıklamasına ilişkin de konuşan Bahçeli, "Korku edebiyatını bırak, siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin" diyerek tepkisini dile getirdi. Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:
KIVIRMADAN CEVAP VER
CHP'nin 2-3 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği Abant Toplantısı
, bir bakıma zilletin tehlikeli yol haritasının kavşak noktalarını açığa vurmuştur. Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısı'nın tavsiyesi kimden geldi? Kripto damar mı dayattı? Pensilvanya'dan mı talimat alındı? Anlaşıldığı kadarıyla özerklik ve federasyon gayesi CHP'ye nüfuz etmiştir. Bununla birlikte CHP'nin gizli gündeminde Anayasa'nın ilk dört maddesini kaldırmak esastır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, kıvırmadan cevap vermesini, kaçak güreşmemesini bekliyorum. Anayasa'dan Atatürk
'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Anayasa'ya hâkim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Türk vatandaşlığı kavramı yerine "Anayasal yurtseverlik", Türkiye
yerine "Ülke", Türkiye devleti yerine "Cumhuriyet", Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine, "Türkiye Cumhuriyeti insanı" kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz? Demokratik muhalefet diyerek TİP'i, HDP'yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? Korku edebiyatını bırak, siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin.
CHP, HDP'NİN OYUN UŞAĞI HALİNE GELDİ:
Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin oyun uşağı haline gelmiş, yapboz tahtasına dönüşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi, PKK'yla ittifak tüneline girmiş, HDP'yle bölücülüğün gergefinde işlenmiştir.
KORKMA İTİRAF ET:
Geçtiğimiz perşembe günü, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi
'nde hainler tarafından yapılan hunhar saldırıda Samsunlu Deniz Piyade Sözleşmeli Erimiz Tayfun Özköse
şehit olmuştur. Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınlamıştır, ne var ki özne yoktur, saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ibare görülmemektedir. Elbette acımız büyüktür, ama sorulacak hesabımız da büyüktür. Kahraman kardeşlerimin şehadetleri mübarek olsun. Sayın Kılıçdaroğlu, 'onlar bize mi saldıracaklar' dediğin PKK/ YPG'li şerefsizler vatan evlatlarının kanına girmişlerdir. Korkma itiraf et, PKK'ya tek bir laf et, kaygılanma, bu seni sadece ve sadece insan yapar.
KARADAĞLI'YI TEBRİK ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altın Portakal ödüllerinde oyuncu Nihal Yalçın'a yönelik tavırları nedeniyle terör örgütü çevrelerince eleştirilen oyuncu Tamer Karadağlı'yı telefonla arayıp, destek mesajında bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden "Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı'nın, Türk Milleti'nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir" dedi. ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi:
Beşinci kol faaliyeti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler işleneceği iddiasına tepki gösterdi. Çelik, "Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez. Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder" dedi. ANKARA