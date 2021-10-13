Şişli’de Şilan Topal’ı kaçırmak istemişti! 14 yıla kadar hapsi istendi

Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtarmış, Mithat Topal ve beraberindeki bir kişiyi de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mithat Topal tutuklanırken, yardım eden şüpheli Rahim M. ise serbest bırakılmıştı. Ekipler olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında Topal'a yardım ettiğini tespit ettikleri Maksut Y.'yi de gözaltına almış ve şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.