Suç çetelerine dev ‘Çekirge Operasyonu’

SUÇ örgütlerini 9 ay takip eden polis, devleti ve vatandaşları milyonlarca lira zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 şüpheli tespit etti. 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 151 zanlı da emniyete davet edildi. 28 kentte eş zamanlı 'Çekirge Operasyonu
' düzenlendi. İşte suçlamalarla ilgili detaylar:
HASTANE VURGUNU
: Kamu hastanelerindeki işbirlikçileri aracılığıyla engelli oranı artırıldı. Bu raporlarla engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımı yapıldı, engelli maaşı bağlatıldı. İşbirlikçi eczanelerden temin edilen ilaçlar Kuzey Irak
ve Suriye
'de fahiş fiyatlara satıldı. Sahte PCR testi belgesi düzenlendi. 5 örgütlü yapıda 132 kişi tespit edildi.
TELEDOLANDIRICILIK:
1 örgütlü yapı ve 11 kişi tespit edildi.
SAADET ZİNCİRİ
: 4 kentte; yüksek kâr vaadiyle saadet zinciri kuran 2 örgüt ve 20 kişi tespit edildi.
ARAZİ SATIŞ YALANI:
7 kentte hazine arazilerini satmaya çalışan 5 örgüt ve 138 kişi tespit edildi.
NAYLON FATURA:
6 kentte; naylon fatura düzenleyen 5 örgüt ve 64 kişi tespit edildi.
SAHTE 'ESKİ VİZE' OYUNU:
Gerçek pasaporta eski vizeyle sahte belge hazırlayan çete tespit edildi.
DUBLÖR OYUNU:
4 kentte iş bulma vaadi ve sınavlara başkasını sokma, dublör
kişi yöntemiyle suç işleyen 2 örgütlü yapı ve 21 kişi tespit edildi. Tapu işlemlerinde gerçek sahibine benzeyen dublör kullanılarak gerçek sahiplerin haberi olmadan satış yapıldı.