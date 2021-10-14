Muş
'un Murat Paşa mahallesinde yaşayan Bager Çalışcı
(9), doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip. Geçtiğimiz kış, Muş Ovası'nda karla kaplı bölgede piyano çalan Bager, önceki gün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a piyano çalma hayalini telefonda gerçekleştirdi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Bursa milletvekillerinden oluşan heyet, Muş'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak üstün yetenek Bager Çalışcı ile görüştürmüştü.
'BOZKIRDA YALNIZ BİR AĞAÇTI'
Erdoğan'ın sevdiği iki türküyü piyanoda çalan Bager, duygularını SABAH'a anlattı: "Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca dünyalar benim oldu. Artık yalnız olmadığımı hissediyorum. Müziği çok sevdiğini bildiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın bana sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Ankara'ya beni davet edince çok mutlu oldum. Çok iyi bir hazırlık yapacağım." Baba Mehmet Çalışcı ise "Oğlum Türkiye'de ender rastlanan yeteneğe sahip. Müziğe olan ilgisini 3-4 aylık iken fark ettik. Görmeden piyano çalıp bunu aldığı kurslarla geliştirdi. Bager, düne kadar bozkırda yalnız bir ağaçtı, ama dünden sonra artık ormanda bir ağaç oldu" dedi.
'PİYANO EĞİTİMİM İÇİN DESTEK İSTEYECEĞİM'
Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini Ankara'ya davet etmesinin ardından büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Tek bir isteğinin olduğunu belirten Bager, "Cumhurbaşkanımızdan, piyano eğitimim için destek isteyeceğim. İyi bir eğitim alırsam, bu ülkenin önemli sanat değerlerinden olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.