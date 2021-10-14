Babası bir hafta önce böbreğini vermişti! Polis Batuhan Semih Durmaz hayatını kaybetti...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Batuhan Semih Durmaz, bir süre önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. İlerlemiş böbrek hastalığı teşhisi konulan polis memuru, tedavi için memleketi Gaziantep'e geldi. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Durmaz'ın böbrek nakli olması gerektiği belirlendi.