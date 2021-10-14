Casus program boşanma davasında delil oldu

Başvurucu B.Y., boşanma davası sırasında mahkemeye sunulan kişisel verilerin cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım aracılığıyla ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda başvurucunun eşinin beraatine hükmedildi.



BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI



Ceza Mahkemesi gerekçesinde, B.Y.'nin eşinin kayıtları boşanma davasına delil olarak sunma dışında atılı suçlara vücut verecek şekilde yayıp ifşa etmemesi nedeniyle suçsuz olduğunu belirtti. Bunun üzerine başvurucu B.Y. istinaf yoluna müracaat etti ve şikâyet dilekçesinde, Başsavcılığın suçun hukuki nitelendirmesini yaparken hatalı davrandığını, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi konusunda bir değerlendirme yapmadığını belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı.



ANAYASA MAHKEMESİ: ETKİLİ BİR YARGISAL SİSTEM KURULMAMIŞTIR



Anayasa Mahkemesi, yargılama sürecinde olayın aydınlatılmasına yönelik esaslı iddiaların araştırılmaması, kovuşturmanın derinleştirilmemesi, yasal dayanağı gösterilmeyen gerekçelerle sonuca ulaşılması nedeniyle etkili bir yargısal sistem kurma yükümlülüğüne uygun hareket edilmediğini değerlendirdi.



ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR



Özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.