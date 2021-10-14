Dink Ailesi’nin tazminatı FETÖ’cülerden alınabilir

Danıştay, gazeteci Hrant Dink
'in öldürülmesi olayında idarenin kusur ve sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen tazminat kararını onadı. Danıştay, tazminatı ödeyecek olan İçişleri Bakanlığı
'nın, cinayette sorumluluğu saptanan kişilere rücu edebileceğini kaydetti. Danıştay'ın kararı, İçişleri Bakanlığı'nın, Dink ailesine verilmesi kararlaştırılan 1 milyon 66 bin liralık tazminatın, cinayetten hüküm giymiş FETÖ sanıklarından tahsil edilebileceği anlamına geliyor. Ogün Samast
tarafından 19 Ocak 2007'de eski Agos Gazetesi
Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde idarenin ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Dink'in eşi ve çocukları tarafından maddi ve manevi tazminat davası açılmıştı. Davanın görüldüğü İstanbul 6
. İdare Mahkemesi, aileye 1 milyon 66 bin lira tazminat ödenmesine karar vermişti.