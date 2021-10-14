Emine Erdoğan çubuklu kadınlarla turşu kurdu

Emine Erdoğan
, Ankara
'nın Çubuk
ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'ne gelerek, kadınların turşu kurma etkinliğine katıldı. Burada Çubuklu kadınlarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, bir yandan da tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu.
BAŞKAN'DAN SİPARİŞ
Kelek ve patlıcanların içini doldurarak kavanozlara yerleştiren Emine Erdoğan'a kadınlar, Çubuk turşusunun nasıl kurulduğunu gösterdi. Turşu kurmanın püf noktasını isteyen Emine Erdoğan'a, kadınların tarifi televizyonlara veremeyeceklerini, ancak kendisinin kulağına özel olarak söyleyebileceklerini belirtmesi gülümsetti. Daha önce evde bu şekilde hiç turşu kurmadığını söyleyen Emine Erdoğan, annesinin küçükken turşu yaptığını ve ona yardım ettiğini anlattı. Emine Erdoğan, "Bundan sonra evde turşuları ben yaparım artık, çok zevkli" dedi.
Emine Erdoğan, programa gelmeden önce Başkan Erdoğan'ın "Nereye gidiyorsun?" diye sorduğunu, Çubuk deyince de "Bana da bir tabak turşu yollasınlar" dediğini aktararak, selamlarını iletti. Evde salatalık ve lahana turşusunu daha fazla tükettiklerini anlatan Emine Erdoğan, kurduğu turşuları da eve götüreceğini ifade etti. Kadınların, Nevşehir
'de mağaralarda bekletilen üzüm sirkesi ve kaya tuzu kullanılmasının turşunun püf noktalarından biri olduğunu anlatması üzerine Emine Erdoğan da doğal sirke ve evde kaya tuzu kullanılmasının önemine işaret etti. Emine Erdoğan, kadınların "Eliniz bu işlere yatkın" sözlerine gülerek, "Benim elim her işe yatkındır, ben de ev kadınıyım zaten" karşılığını verdi. Daha sonra özel yapılan turşu suyu ve salatalık turşusunun tadına bakan Emine Erdoğan, "Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar." diyerek, turşuları gazetecilere ikram etti. Turşularını internet üzerinden satan Çubuklu kadınların bu kadar faal olmalarının kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Emine Erdoğan "Bu Türk kadınının üretkenliğini gösteriyor" dedi. Etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş
ile AK Parti
Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam
da katıldı.