Evinde 55 kilogram bonzai bulunan “ÇAKİ” tutuklandı!

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Kağıthane polisi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir süredir peşinde oldukları, çeşitli suçlardan emniyette 22 adet suç kaydı bulunan "Çaki" lakaplı Mesut D.'nin (24), Harmantepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşmıştı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atlas Sokak üzerindeki eve operasyon düzenlemiş, kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, içerideki 4 kişiyi etkisiz hale getirmişti.

55 KİLOGRAM BONZAİDEN ARANIYORDU



Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti. Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı. Bunun üzerine peşine düşen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şahsı sokakta kıskıvrak yakalamıştı. Ancak Mesut D. yakalanamamıştı. Aramaların tamamlanmasının ardından evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

POLİS BASKININDA YAKALANDI

Kağıthane polisi "Çaki" lakaplı torbacıyı yakaladı. Olayla ilgili çalışmalarına devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Mesut D.'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde bir evde Seymen S. ile uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda "Çaki" lakaplı Mesut D. ile birlikte Seymen S. (19), D.'nin kardeşi Bulut D. (27) ve Tarık D. (22) de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 kilogram bonzai, ruhsatsız silah ve mermi, hassas terazi ve 2 bin 850 lira ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

AKRABASI 12 YIL HÜKÜM GİYMİŞ



Yakınının 12 yıl 6 ay hapis cezası çıktı. Emniyete götürülen şahıslardan Tarık D.'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Mesut D.'nin bir işyerini motosikletle seyrederken kurşunladığı anlar da kameralara yansıdı.

TUTUKLANDILAR



Emniyetteki ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Çaki lakaplı Mesut D. ifadesinde uyuşturucuların kendisine ait olmadığını hatta uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Savcılık alınan ifadelerin ardından Mesut D., ve kardeşini tutuklamaya sevk ederken 2 şüphelinin adli kontrolle salıverilmesini talep etti. Hakimlik 2 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderirlen 2 şüpheliyi de adli kontrolle serbest bıraktı.