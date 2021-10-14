HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey'in istifa ettiği öğrenildi.

2017'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından HSK üyeliğine seçilen Hamit Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve seçilmişti.

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 6 Mayıs 1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosu'nu kurarak Serbest Avukatlığa başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyo'nun, Türk Enerji Sendikası'nın, Türk Diyanet Vakıf Sendikası'nın, Türk Ulaşım Sendikası'nın danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.

16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.