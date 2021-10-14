İklim değişikliği siyaset üstü bir meseledir

İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı, Ankara Kızılcahamam
'da yapıldı. Çalıştay'a yazılı bir mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "İklim değişikliği sınır tanımayan, tüm insanlığı olumsuz etkileyen siyaset üstü bir meseledir. Türkiye
coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinin yakıcı sonuçlarını en fazla hisseden bölgelerden birinde yer almaktadır. Özellikle bu sene Karadeniz
'deki sel felaketleriyle, Akdeniz
'deki büyük yangınlar bu meselenin ülkemiz açısından nasıl durduğunu göstermektedir. İnsanlığın geleceğini riske atan bu küresel sorunla mücadelede öncü rol üstlenmek millet olarak evlatlarımıza, vatanımıza ve çevreye olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Geçen hafta tarihi nitelikte bir adım attık ve Paris İklim Anlaşması
'nı Meclis'imizin onayıyla yürürlüğe koyduk. Aynı şekilde iklim kriziyle mücadelede devletimizin kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve etkinliğini artırmak amacıyla bazı bakanlıklarımızın bünyesinde değişikliğe gittik. 'Yeşil Kalkınma Devrimi
'ni merkeze yerleştirerek bu krizin çözümünde anahtar rol üstlenmekte kararlıyız" dedi.
AĞAÇLANDIRMADA
1 YIL HEDEFİ TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çalıştay'daki konuşmasında "Bu yıl 54 ilde yaklaşık 300 orman yangınına müdahale ettik. Yangınların yüzde 90 insan kaynaklı ama yayılma ve büyüme hızı daha çok iklimle ve meteorolojiyle ilgili. 19 yılda, 5.5 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatan'ın bir parçası haline getireceğiz. Hedefimiz yangından zarar gören bütün alanların ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içinde tamamlamak" ifadelerini kullandı.