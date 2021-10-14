İmamoğlu’ndan skandal açıklama: 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım

İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
dün Beşiktaş
'a gitti. Yapılan meydan düzenlemesiyle keşmekeş hale gelen Beşiktaş trafiği nedeniyle daha önce protesto edilen İmamoğlu bu kez göreve geldikten sonra durdurulan Dolmabahçe- Levazım Tüneli projesini gezdi. 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 km'lik Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle ilgili konuşan İmamoğlu, "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" dedi. İmamoğlu, İstanbul'un karayolu ulaşımı açısından önemli projelerinden olan Dolmabahçe - Levazım Tüneli çalışmalarını durdurmuştu. Kaderine terk edilen tünelin çalışma bölgelerindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar hurdaya döndü. Tünel çalışması İBB tarafından durdurulmasaydı, Taksim
, Kabataş
ve Kağıthane
yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu
, Levent, Etiler ve Ortaköy
yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Tünel, Piyalepaşa- Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı. Tünel projesi tamamlandığında Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyordu.
SARIYER'DEKİ KÖŞKÜ İÇİN 80 MİLYON TL HARCAMIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Meclisi ekim ayı 2. oturumu Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağustos ayı sonunda Rumelihisarı'ndaki Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi
arazisi içerisinde yaptırıp taşındığı saray yavrusuna ilişkin İBB Meclis Üyesi Hüseyin Coşkun
soru önergesi verdi. Coşkun yaptığı konuşmada, "Hisarüstü Konağı'nda, İBB tarafından esaslı tamirat ve tadilat yapılarak konuta dönüştürülmüş ve İBB Başkanı'nın ikametine tahsis edilmiştir. Koruma altındaki konağın ikametgâha dönüştürülmesi için mutfak ahşaplarına 5 milyon TL olmak üzere toplamda 80 milyonu aşan bir harcama yapıldığı iddia edilmektedir. Toplamda bu köşk için ne kadar tamirat ve tadilat masrafı yapılmıştır? Kamulaştırma amacı dışında kullanılan bu taşınmazın iadesi için dava açılması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buna karşı cevabı ne olacaktır?" dedi.