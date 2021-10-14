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Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:51

Makaron kaçakçılığına adı karışan savcı görevden uzaklaştırıldı!

İLKER TURAK İLKER TURAK
Makaron kaçakçılığına adı karışan savcı görevden uzaklaştırıldı!

Geçtiğimiz günlerde iş adamı Atalay Demirbaş, makaron kaçakçılığından tutuklanan sanıkların ailelerine dosyaya bakan savcının yakın dostu olduğunu söyleyerek para istemiş ve 40 bin Euro parayı alırken suçüstü yakalanmıştı. Dosyaya bakan savcı C.Ç. ise ilk olarak dosyadan el çektirilmiş daha sonra da kararnameyle Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’na atanmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, Savcı C.Ç.’nin 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İş adamı Atalay Demirbaş, makaron kaçakçılığından tutuklanan sanıkları "dosyaya bakan savcı dostum" diyerek tahliye ettireceği vaadiyle ailelerinden 40 bir Euro alırken suçüstü yakalanmıştı. İstanbul İl Jandarma ekipleri, makaron kaçakçılığı ile ilgili 18 kişiye yönelik operasyon yapmış ve savcılık talimatı ile söz konusu kişiler gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sorgu süreci devam ederken, iş adamı Atalay Demirbaş, gözaltında bulunan şüphelilerden bir kısmının ailesi ile iletişime geçerek dosyaya bakan savcının dostu olduğunu söylemiş ve 40 bin Euro karşılığında tahliye ettireceği vaadinde bulunmuştu. Bunun üzerine Demirbaş'ın temasa geçtiği aileler, durumu Jandarma ekiplerine bildirmiş ve yapılan operasyon ile Demirbaş 40 bin Euro parayı alırken suçüstü yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

"SAVCI YAKIN DOSTUM BENİ KIRMAZ"

Demirbaş, sorgusunda, "S.G. ve G.A. ile konuşmamızda, dosyaya bakan savcının benim yakın dostum olduğunu, ondan ricacı olursam beni kırmayacağını söyledim. Bütün bu konuşmalarımızdan Savcı C.'nin haberi olmamıştır" demişti.

ÖNCE DOSYADAN EL ÇEKTİRİLDİ, SONRA KARARNAMEYLE ERZURUM'A ATANDI

Bunun üzerine soruşturma savcısı C.Ç. ilk olarak dosyadan el çektirildi. Örgütlü Suçlar Savcısı C.Ç., aynı gün Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atandı.

3 AY SÜREYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İşin peşini bırakmayan Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, savcı C.Ç.'nin tedbiren 13.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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Makaron kaçakçılığına adı karışan savcı görevden uzaklaştırıldı!
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