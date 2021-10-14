SON DAKİKA: 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi’nden uçuruma itmişti! Mahkemeden dikkat çeken ’poliçe’ detayı...

POLİÇELERDEKİ İMZALAR İNCELENECEK

Mahkeme, Anadolu Hayat Emeklilik şirketine bireysel emeklilik başvuru formu asıllarının ve 2'nci celse 7 nolu ara kararı gereğince, sanığın ödediği iddia olunan 20 Haziran 2018 tarihli ödemenin neye ilişkin olduğu ve bu ödeme için otomatik ödeme talimatı verilip verilmediğinin yapılan ödemenin otomatik ödeme talimatı üzerine banka tarafından resen mi kesildiği yoksa sanık tarafından manuel işlemle mi yatırıldığı hususunun sorulması için yazılan müzekkerenin tekidine hükmetti.

Ayrıca başvuru form asılları için kurumlardan gönderilen, sanık ve maktule ait mukayeseye elverişli samimi imza ve yazı örnekleri içerir belgelerle inceleme konusu poliçeler hep birlikte İstanbul ATK'ya gönderilerek; poliçelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, tanık Rabia Çoban Ertaş'ın tüm adreslerinden zorla getirilmesini istedi.

Mahkeme, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 9 Aralık 2021'e erteledi.