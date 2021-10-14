SON DAKİKA: 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi’nden uçuruma itmişti! Mahkemeden dikkat çeken ’poliçe’ detayı...

Fethiye'de 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık Hakan Aysal, tutuklu bulunduğu cezaevinden ceza evinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, taraf avukatları katıldı. Davada Semra Aysal'a ferdi kaza sigortası düzenleyen tanık gelmediği için duruşmada dinlenemedi.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Hakan Aysal duruşmada, "Tahliyemi istiyorum" dedi. Hakan Aysal'ın avukatı, bahsedilen ferdi kaza sigortasını düzenleyen tanığın dinlenmesinin müvekkilinin eşini uçurumdan aşağıya atıp atmadığına delil olmayacağını savundu. Sanık avukatı, olayın cinayet değil kaza olduğunu belirtti, sanığın tahliyesini talep etti.
POLİÇELERDEKİ İMZALAR İNCELENECEK
Mahkeme, Anadolu Hayat Emeklilik şirketine bireysel emeklilik başvuru formu asıllarının ve 2'nci celse 7 nolu ara kararı gereğince, sanığın ödediği iddia olunan 20 Haziran 2018 tarihli ödemenin neye ilişkin olduğu ve bu ödeme için otomatik ödeme talimatı verilip verilmediğinin yapılan ödemenin otomatik ödeme talimatı üzerine banka tarafından resen mi kesildiği yoksa sanık tarafından manuel işlemle mi yatırıldığı hususunun sorulması için yazılan müzekkerenin tekidine hükmetti.
Ayrıca başvuru form asılları için kurumlardan gönderilen, sanık ve maktule ait mukayeseye elverişli samimi imza ve yazı örnekleri içerir belgelerle inceleme konusu poliçeler hep birlikte İstanbul ATK'ya gönderilerek; poliçelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına karar verildi.
Mahkeme heyeti, tanık Rabia Çoban Ertaş'ın tüm adreslerinden zorla getirilmesini istedi.
Mahkeme, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 9 Aralık 2021'e erteledi.