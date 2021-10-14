Son dakika: MSB duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK’lı etkisiz

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.
16 TERÖRİST ETKİSİZ
Bakanlıktan son yapılan açıklamada 5 günde 16 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
MSB bu görüntülerle duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz | Video
İşte Bakanlığın açıklamayla birlikte paylaştığı görüntüler!