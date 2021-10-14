Son dakika: MSB duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK’lı etkisiz

"Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

MSB bu görüntülerle duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz | Video

İşte Bakanlığın açıklamayla birlikte paylaştığı görüntüler!