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Giriş Tarihi: 14.10.2021 14:28 Son Güncelleme: 14.10.2021 15:13

Son dakika: MSB duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz

Son dakika: MSB duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK’lı etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

16 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlıktan son yapılan açıklamada 5 günde 16 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

MSB bu görüntülerle duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz | Video

İşte Bakanlığın açıklamayla birlikte paylaştığı görüntüler!

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Son dakika: MSB duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz
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