Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca’dan TURKOVAC açıklaması! 2 doz aşı yaptıranlar...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca,3. doz aşı için TURKOVAC'ın tercih edilmesini istedi.

Bakan Koca "Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3.000'imiz Turkovac'ı tercih etmeli!" paylaşımında bulundu.