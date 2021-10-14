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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC açıklaması! 2 doz aşı yaptıranlar...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:49 Son Güncelleme: 14.10.2021 09:50

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC açıklaması! 2 doz aşı yaptıranlar...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca’dan TURKOVAC açıklaması! 2 doz aşı yaptıranlar...

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca,3. doz aşı için TURKOVAC'ın tercih edilmesini istedi.

Bakan Koca "Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3.000'imiz Turkovac'ı tercih etmeli!" paylaşımında bulundu.

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC açıklaması! 2 doz aşı yaptıranlar...
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