3 işçi, CHP önünde açlık grevi başlattı

Şişli
Belediyesi'nde haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve geçen günlerde İstanbul
'dan Ankara
'ya yürüyen 4 işçiden 3'ü, CHP Genel Merkezi
önünde "dönüşümlü açlık grevi" başlattı. İşçilerden Kakil Yazar, açlık grevine başlamadan önce yaptığı açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin
'in, işçilere haklarının ödendiği yönündeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını öne sürdü. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
'un, konu hakkında bilgisinin bulunduğunun ve Ankara'ya döndüğünde konuyla ilgilenileceğinin kendilerine söylendiğini belirten Yazar, geçen süre zarfında herhangi bir görüşmenin ve çalışmanın yapılmadığını savundu.
CHP KAYITSIZ KALDI
CHP'nin konuya kayıtsız kaldığını söyleyen Yazar, "Bugün dönüşümlü açlık grevindeyiz, yarın bunu süresiz açlık grevine dönüştürebiliriz ama bütün bunların olmaması için talebimiz, öncelikle 4 işçi arkadaşımızın en temel insani hak olan işinin, aşının ve haklarının ödenmesidir. Bundan başka istediğimiz bir şey yok" ifadesini kullandı. Ramazan Çelik
de işten çıkarılmalarına ilişkin süreci anlatarak, "Bizler defalarca dile getirdik ama maalesef sorunu ötelemekten başka hiçbir şey yapmadığı için bizler de genel merkezin önüne gelerek dönüşümlü bir şekilde ikaz amaçlı açlık grevimize başlayacağız" diye konuştu.