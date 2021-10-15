Başkan Erdoğan'dan Afrika turu! Afrikalı liderlerin yeni rotası "Türkiye"

AFRİKALI LİDERLERİN BU YIL TÜRKİYE TRAFİĞİ YOĞUN

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço gibi Afrikalı liderler Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile 27 Temmuz'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ağustos'ta Sudan Konsey Başkanı El-Buhran'ı, 14 Ağustos'ta eski Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 18 Ağustos'ta da Etiyopya Başbakanı Ahmed'i kabul etti.

Afrikalı liderlerin Türkiye ziyareti eylülde de devam etti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshilombo, Türkiye'yi 7 Eylül'de ziyaret ederek Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

Afrikalı liderlerin Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerde iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması, ekonomik alanda ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenlik alanında iş birliği gibi konuları gündeme getirmeleri Türkiye'ye olan olumlu bakışın göstergesi olarak değerlendiriliyor.