Bombayı tatlı kutusunda getirmiş

İzmir
Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin
ile adliye personeli Musa Can
'ın şehit olduğu hain saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye
uyruklu Delil Hıso'nun ifadesinde, bombaların bulunduğu 5 tatlı kutusunu otobüsle Mardin
'den İzmir'e getirdiğini itiraf etti. Hıso'nun ifadesinde, "Suriyeli 2 şahıs motosikletle terminale geldi. İ.H. adındaki kişi elindeki beyaz renkli 5 tatlı kutusunu gösterdi. Koltuklarımızı sordu ve bin lira para verdi. Bu para ile tatlı kutularını İzmir'de Fadi'ye teslim etmemizi istedi. Kutuların içerisinde ne olduğunu sordum, kutuları açmamam ve içine bakmamam konusunda ısrar etti" dedi.
İZMİR'İ PATLATACAĞIZ
İzmir'de kendisini arkadaşı Fadi ile 2 kişinin karşıladığını aktaran Hıso, daha sonra Buca
'da bir eve gittiklerini belirterek, "Kutuların içerisinde üstte tatlı, altlarında ise ayrı ayrı vaziyette sarılı olarak tahmini 150 Kalaşnikof
mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası vardı. Şaşırdım, ne yapacaklarını sordum. Bana, 'İzmir'i patlatacağız' dediler" ifadelerini kullandı.