‘Bu markette para geçmiyor’

Mamak
Belediyesi'nin 'İmkânı olan verecek, ihtiyacı olan alacak' sloganıyla 4 Ocak 2020'de başlattığı 'Gönül Çarşısı
' projesi kimsesizlerin kimsesi oldu. Gönül Çarşısı 460 metrekare market alanı ve 460 metrekare ikinci el eşya alanından oluşuyor. Gönül belediyeciliği yaptıklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
, "Göreve geldikten hemen sonra 'Gönül Çarşısını' kurduk. Gönül çarşısı ile gönüllere girdik. Market anlayışı ile bir çarşı oluşturduk. Bu markette asla para geçmiyor. İhtiyaç sahiplerine gönül kartı tanımladık. Sosyal hizmet uzmanları ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor. Gerçek ihtiyaç sahibiyse kart veriyoruz, o kartla marketten ne ihtiyacı varsa onu alıyor. Kartlara ihtiyaç derecesine göre puan yükleniyor ve ürünler de puan üzerinden satışa sunuluyor. Gönül kart başvuruları Mamak Belediyesi
Hızlı İletişim Merkezi'nden yapılabiliyor" dedi.
KIYAFETTEN OYUNCAĞA HER ŞEY MEVCUT
Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Gönül Çarşısı ile ihtiyaç sahiplerinin kimden geldiğini bilmedikleri bir ikramla evlerine yiyecek götürmeleri amaçlanıyor. Çarşıda yer alan birçok ürünün hayırseverler tarafından hibe edildiğini belirten Başkan Köse, "Gönül Çarşımız, bir evin, bir insanın ihtiyacı olan ne varsa hemen hemen hepsini içeren doğal ürünlerinde raflarda yerini alacağı özel bir çarşı. Kıyafetten, ayakkabıya, temel gıdadan oyuncağa kadar her çeşit ürünü ihtiyaç sahibi alile ile buluşturuyoruz. Aileler ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapıyor. Bu zamana kadar gönül çarşımızdan binden fazla vatandaşımıza hizmet verdik. Çarşıda ikinci el ürün temini, ihtiyaç sahiplerinin başvurusu ile başvuru sırasına göre yapılıyor. Öte yandan aşevlerimizle 3 bin 500 ihtiyaç sahibinin evine günlük sıcak yemek götürüyoruz" dedi.
SIFIR ATIK PROJESİ İŞLİYOR
İhtiyaç sahiplerine el uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Köse, sosyal projelerin Mamak'ta artarak devam ettiğini de sözlerine ekledi. Gönül Çarşısı'nın veren el ile alan eli de buluşturduğunu belirterek, "Gönül Çarşımız, ikinci el eşya bağışçı ve ihtiyaç sahiplerini de buluşturan sosyal sorumluluk projemiz. Gönül çarşısında ikinci el eşyalar da mevcut. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın başlattığı sıfır atık projesi Gönül Çarşısında işliyor. Sıfır atık kapsamında olup da kullanılabilir olanları aynı zamanda evde ve iş yerinde ihtiyacı olmayan eşyalar varsa onlarla ilgili adresler alıp yeni kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Atalarımızın kadim öğretisini geleceğe taşımamızı sağlayan tek şey omuz omuza dayanışmadır. Hayat paylaşınca güzel" diye konuştu.
PANDEMİDE DE VATANDAŞLARIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDU
MAMAK'TA Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını amacıyla başlatılan Yardım Paketi uygulaması ile ihtiyaç sahipleri yardımlarını kesintisiz olarak almaya devam etti. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin yardım paketleri ise Gönül Çarşısı ekipleri tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edildi.
ŞEBNEM BURSALI
Mamak'ça…
Cumhuriyet sonrasında milli sanayiinin ilk kurumlarına ev sahipliği yapan Mamak
, bugün modern şehirciliğin parlayan bir yıldızı
olmaya aday. İnsanlar mekanları yapar, daha sonra mekanlar insanları şekillendirir düsturundan hareketle Belediye Başkanı Murat Köse
, sadece yönettiği ilçesini değil kendisini de her daim bu değişime uyum için geliştirmenin gayretinde. Mühendis olmasına rağmen, siyaset bilimi üzerine yüksek lisans ve ardından 'daha iyi şehircilik nasıl yapılır
' diye doktora yapması da bundan. Belediyeciliğin bir kamu hizmeti
olduğu, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetin geri dönüşünün hem sosyolojik
hem ekonomik
olarak çok daha fazla olduğu bilincinin yüksek olduğu bir belediyecilik gördük Mamak'ta. Nüfusunun yüzde 50'den fazlasının kadın olduğu Mamak'ta, Kadın Kooperatifi
üzerinden kadınların meslek edinmeleri ve ekonomik katma değer yaratmaları adına çok önemli değerler yaratıldığına tanıklık etmek güzeldi. Çocuklara ve kadınlara ve aslında erkekler dahil ailelerin tüm fertlerine yönelik spordan sanata her alanda yaratılan katma değer
karşılığındaki eserleri haber sayfalarımızda zaten okuyacaksınız ama benim size tavsiyem gelin yerinde görün. Siyaset değil hizmet üretmek, söz değil icraat görmek isteyenler Mamak'a buyursun…
Didem SEYMEN
Mamak Ravak Yoğurdu
Mamak'ın doğma büyüme Mamak'lı olan belediye Başkanı Murat Köse
, kadınların
hayatın içerisinde aktif rol almalarına çok önem veriyor. Mamak Belediyesi tarafından ilçeye özgü yöresel lezzetlerin
korunması ve kadınlara iş gücü sağlanması amacıyla kurulan Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP)
bünyesinde üretilen 'Mamak Kutludüğün Ekşi Maya Ekmeği' ve 'Mamak Ravak Yoğurdu
', TÜRKPATENT kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Ayrıca lavanta bahçesinden toplanan lavantalar ile kolonya, yağ, sabun, çay gibi ürünler yapılıp hem Mamak'ta 2 dükkânda hem de https://makkop.com/urunler/ adresinden satışa sunuluyor.
İDİL ÇİMRİN
Kooperatifin lokomotif lezzetleri
Geçtiğimiz günlerde Sabah il buluşmaları kapsamında Ankara
' nın Mamak
ilçesine konuk olmuştuk. Vizyonerliği ile kendine hayran bırakan Mamak Belediyesi' nin, Mamaklı kadınların
istihdamına katkı sağlamak ve sosyal anlamda yetkinleşmelerine zemin oluşturmak için yola çıkarak kurduğu Mamak Kadın Kooperatifi
ile de tanışma fırsatı buldum. MAKKOP neler mi yapıyor? Kooperatifin lokomotif lezzetleri, kaymak tadında Ravak Yoğurdu
ile meşhur Kutludüğün ekşi mayalı ekmeği.. Ardından salça, reçel gibi geleneksel tatlarda yine geleneksel yöntemler ile pişiriliyor. Atalık tohumlara da sahip çıkan oluşum kendine hayran bıraktı diyebilirim. Vizyonerliği ile fark yaratan Sn. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
'yi tebrik ediyorum.
EKREM KIZILTAŞ
Mamak: Güzel olacak, oluyor ve oldu!..
Ankara'nın merkez ilçelerinden Mamak'ta Sabah Yazarlar
buluşması vesilesiyle yaşadığımız hareketli bir günün ardından söylenebilecek ilk şey şu: Belediye Başkanı Murat Köse ve ekibi, Mart 2019'da teslim aldıkları ilçeyi hakikaten daha ileri bir aşamaya
taşımışlar. Bırakın yeni şeyler yapmayı, mevcudu bile sürdüremeyen
Ankara Büyük Şehir Belediyesi gibi örneklere inat, vaat ettikleri ve etmedikleri ile yeni projeleri de var olanlara katarak hizmet yolculuğunu
başarı ile sürdüren bir ekip var Mamak'ta. 'Mamak Daha Güzel Olacak
' kararlılığıyla çıkılan yolculuğun 'Mamak Daha Güzel Oluyor
'u geçip, 'Mamak Daha Güzel Oldu
' noktasına geldiğini söylemek mümkün. 1983'te ilçe olduğunda gecekonduları ile öne çıkan Mamak, şimdi yaklaşık 700 bin nüfuslu bir metropol
. Gençlik merkezleri, 'Uyanık
' kütüphaneler, spor merkezleri, yüzme havuzları, ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Gönül Çarşıları, millet kıraathaneleri, köy/mahalle konakları, parklar ve yeşil alanlar yanında şehir insanını kırsal hayatla buluşturup toprak kokusu ile tanıştıran projeler… Gencinden yaşlısına her kesimden insanın Başkan Murat Köse ve ekibi ile ilişkilerine bakıldığında, siyasi tutumları ne olursa olsun, Mamaklıların hizmetlerden memnun
oldukları anlaşılıyor… İlçenin hemen her noktasında talep edilen bütün hizmetler yapılmışken, yeni taleplere de açık olunduğunu görmek, Mamak'ı gerçekten daha güzel günlerin beklediğini müjdeliyor. Altını çizmemiz gereken bir diğer husus ise uğradığımız kütüphanelerin
hemen tamamında ders çalışmakta olan gençlerin yoğunluğu. Mamak'ta şahit olduğumuz durum her yer için geçerli ise, gençlerimiz konusunda çok fazla endişeye mahal yok…
İLKER GEZİCİ
Kabına sığmayan genç dostu Mamak
Yerel yönetimlerin çalışmalarından haberdar olmak, belediye hizmetlerinin vatandaşlarla nasıl buluştuğunu yerinde tespit etmek açsısından Sabah Gazetesi'nin il ve ilçe buluşmalarını çok önemli buluyorum. Yine bu kapsamda durağımız Ankara'nın Mamak
ilçesiydi. Önceden Mamak denince akla meşhur cezaevi
ve geniş çöplük
alanı geliyordu. Alpaslan Türkeş'ten Uğur Mumcu'ya kadar pek çok önemli şahsiyetin yattığı cezaevi ile adı özdeşleşen Mamak, doğma büyüme Mamaklı olan belediye başkanı Murat Köse
'yle birlikte bambaşka bir çehreye dönüşmüş. Başkan Köse, 'Mamak Daha Güzel Oluyor
' sloganıyla çıktığı yolda iki buçuk yıldır hizmet verdiği ilçeye çıta atlatmayı başarmış
ve büyükşehirlerle yarışır hale getirmiş. Hatta çoğu büyükşehirde olmayan hizmetleri hemşerilerine sunarak onların gönlünü kazanmış. 7'den 77'ye halka dokunmayı misyon edinen Başkan Köse gençlere çok önem veriyor. Bunu, onlara yönelik yaptığı hizmetlerle anlamak mümkün. Örneğin, ilçeyle adı anılan çöplük alanına, büyük rant sağlayacağı avm ya da site inşaatı yapmak yerine, Mamak'a 42 bin metrekare
büyüklüğünde park
kazandırmış. Mamak'ta, çayın simitin ücretsiz olduğu 24 saat açık 15 kütüphane
, bilim ve sanat merkezleri, açılan ve yapımı devam eden havuzları, Muhsin Ertuğrul tiyatro salonun yer aldığı müzik okulunu barındıran Musiki Muallim Mektebi
gençlerin yaşam kalitesini artırıyor. Kütüphanelere gençlerin büyük ilgi gösteriyor. Ders çalışmak için, kitap okumak, araştırma yapmak için sıra bekleyen gençleri görmek, gelecek adına umudumu arttırdı doğrusu. Ayrıca pandemi döneminde evinden çıkamayan kitapseverler için motokuryeyle teslimatın yapıldığı 'Kitap Kapınızda
' projesini ve 0-3 yaş grubuna yönelik kitapların bulunduğu, atölyelerin yapıldığı Bebek Kütüphanelerini çok orijinal buldum. Netice itibariyle, her yaştan vatandaşın sosyalleşme imkânı bulduğu 16 Millet kıraathanesiyle, 21 millet bahçesiyle, 3 Bebek kütüphanesiyle, kadın kooperatifiyle hayat bulan 23 bin metrekarelik Lavanta bahçesiyle, gönül kart uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmet veren Gönül Çarşısıyla, engellilere, yaşlılara yönelik sağlık hizmetleriyle, birinci ligde mücadele eden Mamak Belediyesi Hentbol Takımıyla, "Coğrafi İşaret
" kazanan ekşi mayalı Kutludüğün ekmeği ve ravak yoğurduyla, Mamak; spordan sanata sağlıktan istihdama gerçekten daha güzel olmaya başlamış.