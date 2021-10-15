Çifte Minare Camii ibadete açıldı

Çifte Minare Camii açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından cuma namazına geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbe irad edip ardından cuma namazını kıldırdı.



KURTULMUŞ: AVM YAPILMADI, CAMİ YAPILDI



Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilçe halkının çok güzel bir camiye kavuştuğunu söyledi. Kurtulmuş, "Gaziosmanpaşa Çifte Minare Camii'nin önce bu yöredeki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza genel olarak Gaziosmanpaşa ve İstanbul'a hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Oldukça güzel bir camiye Gaziosmanpaşa halkı kavuşmuş oluyor. Bu caminin yerindeki eski cami yıkıldığında bazı çevrelerin ses çıkardıklarını duyduk. 'O camiyi yıktılar, yerine AVM, rezidans yapacaklar' diye kara propaganda yaptıklarına şahit oldunuz. Cevabı burasıdır, AVM yapılmadı. Burada bağışçılarının bağışları istikametinde gayet güzel bir camii yapılarak alan abad edilmiş oldu. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Gaziosmanpaşa için inşallah cemaati bol bir camimiz olsun" diye konuştu.





PROF. DR. ERBAŞ: EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise "Bugün merasimlerin en güzelinde, hayırlısında bir aradayız. Çünkü Allah Resulü efendimiz buyuruyor ki mekanların en güzeli, en hayırlısı camilerdir. Camimiz o kadar güzel bir yerde yapılmış ki hemen yanında iş yerleri, vatandaşların oturduğu evleri, cemaatinin bol olmaması için hiçbir sebep yok. İçinde çocuk seslerinin çınlamaması, gençlik çalışmalarının yapılmaması için hiçbir sebep yok. Sizleri namazdan önce veya sonra derse bekliyoruz. Bu derslere cami dersleri diyoruz. Çocuklar, gençler ve vatandaşlarımız için ayrı programlarımız var. Rabbim hayırlı, mübarek eylesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.



BAŞKAN USTA: "BU CAMİ BAZI KESİMLERE KAPAK OLSUN"



Gaziosmanpaşa'yı değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bugün mübarek bir günde, burada uzun zamandan beri beklediğimiz Çifte Minare Camii'nin açılışında birlikteyiz. Her şeyden önce hayırlı olmasını diliyorum. Caminin tasarımı, mimari çalışmaları ve içinde kapsadığı özellikleriyle birlikte bir hatırası olsun düşüncesiyle burada inşasına vesile olduk. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarında bir şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye çalışırken bazı grupların, kişilerin ya da kesimlerin dönüşümün yapılmamasıyla ilgili ortaya koymuş olduğu iradeyi biz tüm gücümüzle aşıyoruz. 'Belediye camiyi yıktı yerine AVM yapıyor' diyenlere de bu Çifte Minare Camii kapak olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.



Daha önce CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan, caminin yapılmayıp rezidans yapıldığını iddia etmişti.



466 VATANDAŞ AYNI ANDA İBADET EDEBİLİYOR



Depreme dayanıksız durumda olan cami, yeniden inşa edildi. Caminin 14.53 metre kubbe yüksekliği İstanbul'un fethine, 24.53 metre minare yüksekliği de fethin 1000'inci yılına atfen tasarlandı. Kubbeye ait alem yüksekliği ise Hz. Muhammed (SAV) doğumuna atfen 15.71 metre olarak inşa edildi. Cami avlusuna 210 metrekare peyzaj alanı oluşturuldu. Açık alanlarıyla birlikte 466 vatandaşın aynı anda ibadet edebileceği camide, 86 kişilik konferans salonu, 48 metrekare derslik ve eğitim alanı ile 40 metrekare kütüphane yer alıyor.