Hâkimden ders gibi görüş

Eğitim için gittiği İtalya
'dan ailesini ziyaret etmek için Türkiye
'ye gelen Arda İpek
'le trafikte tartışan ve İpek'i bıçakla yaralayan sanık Mutlu Caner Yontarkol
hakkında karar çıktı. İstanbul
'daki ailesinin yanına gelen İpek, Beşiktaş
'ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol tarafından 7 Mart 2020'de bıçaklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması ise dün görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkal
son savunmasında 'Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istemedim. Suçsuzum 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti ise, yaralama suçundan 3 yıl olarak öngörülen cezayı üst sınırdan verip sanığı, kasten ağır yaralama suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.
UMARIM DERS OLUR
Mahkeme Başkanı Utku Ercan
, sanığa "Pişman olduğunu düşünmüyoruz. İndirim uygulamadan üst sınırdan ceza verdik. Bu tür suçlara mahkeme olarak karşıyız. Her tartışmada biri eline bıçak alırsa ülke yaşanmaz hale gelir. Umarım böyle suçlara yeltenenlere ders olur" dedi.