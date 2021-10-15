Hâkimden ders gibi görüş

Giriş Tarihi: 15.10.2021

Trafikte tartıştığı kişiye bıçakla saldıran sanığa üst sınırdan ceza veren mahkeme: Her tartışmada biri eline bıçak alırsa ülke yaşanmaz hale gelir. Umarım böyle suçlara yeltenenlere ders olur