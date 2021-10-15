İBB metroyu satışa çıkarmak istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi yeşil alan ve parklardan sonra metro istasyonunu da satışa çıkarmak için meclisten yetki istedi.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde yapılan İBB Meclisi 3'üncü oturumunda, mülkiyeti İBB'de alan taşınmazların satışına ilişkin izin talep edildi. Satışı istenen taşınmazlardan biri olan Ataşehir Barbaros mahallesi'ndeki 776 Ada 6-7-8-9-20-22 parseller oldu.



İBB Emlak Müdürlüğü'nün başkanlık makamına satış izni verilmesini talep ettiği söz konusu alana ilişkin Hukuk ve Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu yaptığı incelemede taşınmazın metro istasyonu olduğu ve park ve belediye hizmet alanında kaldığını tespit etti. Komisyon yaptığı değerlendirmede satışın reddine karar verdi.





Konuya ilişkin konuşan AK Parti Meclis üyesi Mustafa Naim Yağcı, "Yaklaşık 30 bin metrekare alana sahip bir yerin satışı isteniyor. Ancak bu yerin üstünde metro durağı inşaatı devam ediyor. Burada 1 yıl önce 5 binlik planları geçirmiştik. Planlarda buranın ayrıca, otopark, park ve belediye hizmetleri alanında kaldığı görülüyor. Buranın mülkiyeti İBB'de gidip bu yeri görüp keşfedebilir, diğer taraftan planlar belediyenin elinde buradan tetkik edebilir. Üzerinde metro inşaatı devam eden yeri neden satışa çıkartıyorsunuz?" dedi.



CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Buranın plan notunda turizm, ticaret, metro ve yol alanı işlenmiş 28 bin 632 metrekarelik bir alan. Orada bir metro inşaatı da var. bu konuda hassasiyetimiz AK Parti ile aynı bizim açımızdan da uygun olmayan bir satış talebi olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar idarenin böyle bir satışa ihtiyacı olsa bile bizim açımızdan da uygun bir satış talebi değildir" diye konuştu.





Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar da "İBB yönetimi gönderdiği talepte buranın imar durumunu turizm, ticaret, metro ve yol alanı olduğunu belirtmiş ancak biz kurum ciddiyetiyle konuya bakınca buranın imar durumunun metro istasyonu, park, belediye hizmet alanı, otopark olduğunu görüyoruz. Teklif zaten doğru değil, kendileri 'sehven' gönderildiğini söylüyor. 28 bin metrekarelik bir taşınmazın satış izni 'sehven' nasıl gönderilir? Belediye kimlere emanet, 28 bin metrekarelik bir taşınmazın ne amaçla kullanıldığını, imar durumunu hiçbir şeyi görmüyorlar. Sadece satma niyetiyle hemen getiriyorlar buraya. Eğer biz kurumun verdiği resmi bilgiye itibar etmiş olsak bu taşınmaz gitmişti. Büyük bir facia gerçekleşmiş olacaktı. AK Partili Hukuk Komisyonu üyeleri olarak ekstra araştırmalarımızda biz bunu bulduk. Halbuki biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği resmi evraka güvenmek isteriz. Ancak güvenebileceğimiz bir evrak bize gelmiyor maalesef. Geçen ay Eyüpsultan Barış Manço Parkı'nı, Zeytinburnu Kazlıçeşme'de üzerinde 30 yıllık çam ağaçlarının olduğu vatandaşa yürüyüş yolu olan yeri az daha sehven satacaktık. Nereye kadar gidecek bu sehven satışlar? Belediye de sehven mi yönetiyor belediyeyi anlayamıyoruz" diyerek tepki gösterdi.



Yapılan karşılıklı müzakereler sonrasında satış talebi oybirliği ile reddedildi.