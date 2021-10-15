İzmir’de greve 1 hafta kaldı!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası devam eden 9. toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa kent içi ulaşımın önemli ayaklarından olan metro ve tramvayda seferler durduracak. Kalan sürede bir anlaşma sağlanamazsa her gün yüzbinlerce İzmirlinin kullandığı metro ve tramvayda ulaşım duracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ, Türk-İş'e bağlı Demiryol İş Sendikası ile yürütülen toplu iş görüşmelerindeki sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada atılan tüm iyi niyetli adımlar ve sağlanan ciddi iyileştirmelere karşın sendikanın kendi sunduğu taslak dışında hiçbir teklife açık olmadığını belirterek görüşmenin sona erdiği belirtildi. Metro AŞ'nin müzakereye açık olduğu da belirtildiği açıklamada "İzmir Metro AŞ'nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31.9" denildi.