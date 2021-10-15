İzmir’de greve 1 hafta kaldı!

Önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesi sendikanın yüzde 31.9'luk zam teklifini geri çevirdiğini ve görüşme masasını terk ettiğini öne sürdü. İzmir Metro A.Ş'nin açıklamalarına Demiryol İş sendikasından açıklama geldi. Metro A.Ş yönetiminin görüşme masasını terk etti açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Sendika yönetimi; "Demiryol-İş Sendikası ve temsil ettiği Metro A.Ş işçisi ile İzmir halkını mesnetsiz ve asılsız iddialarla karşı karşıya getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur" dedi. Sendika, Soyer'in dile getirdiği 'eşit işe eşit ücret' ilkesinin hayata geçirilmesini istedi.
UZLAŞMA SAĞLANAMADI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası devam eden 9. toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa kent içi ulaşımın önemli ayaklarından olan metro ve tramvayda seferler durduracak. Kalan sürede bir anlaşma sağlanamazsa her gün yüzbinlerce İzmirlinin kullandığı metro ve tramvayda ulaşım duracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ, Türk-İş'e bağlı Demiryol İş Sendikası ile yürütülen toplu iş görüşmelerindeki sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada atılan tüm iyi niyetli adımlar ve sağlanan ciddi iyileştirmelere karşın sendikanın kendi sunduğu taslak dışında hiçbir teklife açık olmadığını belirterek görüşmenin sona erdiği belirtildi. Metro AŞ'nin müzakereye açık olduğu da belirtildiği açıklamada "İzmir Metro AŞ'nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31.9" denildi.
MASAYI TERK ETMEDİK
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Yönetimi yaptığı yazılı açıklama ile Metro AŞ'nin açıklamasına cevap verdi. Sendika açıklamasında; "Devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde Demiryol-İş Sendikası olarak yasal sürelerin tamamını barışçıl yollardan ve uzlaşmacı bir tutumla masada anlaşmak üzere kullanmış bulunmaktayız. Sürecin başladığı günden itibaren, tüm iyi niyetimizle sürdürdüğümüz görüşmelerde, 21 yıldır düşük ücretlerle emek sömürüsü yapan Metro A.Ş. Yönetimi maalesef masaya belediye başkanımız sayın Tunç Soyer'in iradesini yansıtmamış, tam aksine '' eşit işe eşit ücret '' ilkesinin altının boş bir ifade olduğu tavrını sergilemişlerdir. Metro A.Ş. Yönetiminin taslak dışında hiçbir teklife açık olmadığımızı belirten ifadesi gerçekleri yansıtmadığı gibi, doğruluk payı da yoktur. Öyle olsaydı 69 maddelik toplu sözleşmemizin, 60 maddesinin nasıl taraflarca imza altına alındığını tüm kamuoyu önünde Metro A.Ş yönetimine sorulmasını talep ederiz" denildi.
DERİNDEN ÜZDÜ
Yapılan basın açıklamasındaki Demiryol-İş Sendikası masayı terk etti ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Sendika; "Bu açıklama bizleri ve temsil ettiğimiz Metro A.Ş emekçisini derinden üzmüştür. Tarafımıza yapılan bu suçlamayı ret ettiğimizi bir kez daha bildirmek isteriz. Her zaman ezilenin ve emekçinin yanında durmayı tek ilke sayan Demiryol-İş Sendikası ve temsil ettiği Metro A.Ş işçisi ile İzmir halkını mesnetsiz ve asılsız iddialarla karşı karşıya getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Metro A.Ş. Yönetimine buradan seslenmek istiyoruz ; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e yanlış bilgilendirme yapma çabasından vazgeçip, gerçekleri anlatmalarıdır.
Tunç Soyer başkanımızın; 'İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri hangi belediye şirketinde çalışırsa çalışsın bu dönemim sonunda aynı düzeyde maaş alacak, eşit işe farklı maaş adaletsizliği tarihe karışacak' ifadesinden yola çıkarak Metro A.Ş. yönetiminden, sayın başkanımızın bu söyleminin altını doldurmalarını bekliyoruz. Tek amacımız emeğimizin karşılığını almak, çocuklarımızın geleceği için insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmek için, kısacası yaşayabilmek için, temsil etmekten onur duyduğumuz Metro emekçisinin ücretlerinin ve çalışma koşullarının düzeltilmesinden başka bir amacımız yoktur. Değerli İzmir halkından temennimiz, gerçeği yansıtmayan, tamamen suçluluk psikolojisi ile Metro A.Ş. Yönetimi tarafından yapılan basın açıklamasına inanmamaları ve 21 yıldır sizlere özveri ile hizmet veren metro emekçisinin haklı mücadelesinde kentin çalışanlarına sahip çıkmanız inancıyla" dendi.