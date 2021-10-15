Orman yangınlarıyla mücadele için 100 bin gönüllü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeşil dünya için küresel iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına hız verilirken, orman yangınları ve sellerle cansiperane mücadele eden devletin bürokrasisinden gönüllülerine kadar kahramanlar ordusu da yapılan çalışmaları SABAH'a anlattı. 38 bin orman personeli ile birlikte hem yangınlarla mücadele eden hem de yanan yerleri zümrüt yeşiline çevirmek için gece gündüz demeden çalışan Orman Genel
Müdürü (OGM) Bekir Karacabey
, şunları söyledi:
Ormanlar bir ülkenin, bir milletin malı değil, tüm dünyanın ortak değeri haline gelmiştir. Bugün, temiz, solunabilir havanın ve içilebilir suyun yani hayatın en önemli kaynağıdır. Orman ve ağaç ecdadımız için öyle bir sevgidir ki "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikiniz" 'inancıyla ağaçların ve ormanların geliştirilmesine büyük önem verilmiştir. Çınar
ağacıyla özdeşleşen bir medeniyet kurdular. "Yaş kesenin başını keserim" diyerek gözleri gibi korudular ağacı, ormanı. Yeşil vatan için ne kadar çok fidanı toprakla buluşturursak geleceğe o kadar yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmış oluruz.
Yazın köz üzerinde kışın buz üzerinde mücadele veriyoruz. "Orman vatandır" anlayışı ve vatan savunması bilinciyle yangınla mücadelemizi var gücümüzle sürdürüyoruz. Dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2021 yılında tüm olumsuz koşullara rağmen orman yangınlarıyla mücadelede Akdeniz
ülkeleri arasında en başarılı konumdayız. Küresel ısınmayla birlikte yangın riski kuzeye doğru kaydı. Bu bölgelerle ilgili organizasyon planlarını gözden geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı
olarak yangınla mücadelede görev alan 14 bin gönüllü sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, tarım ve ormancılıkta dünyada lider ülkeler arasında yer almaya devam edecek. Yeşil vatan uğrunda canlarını feda eden orman şehitlerimizi de rahmetle anıyorum.
GÖNÜLLÜ MÜFREZELER
YAZIN gönüllü ordusu ile birlikte yangınlarla en ön safta mücadele eden Arama Kurtarma Derneği
(AKUT) Başkanı Recep Şalcı
ise orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kökenli olduğunu belirterek, "Eğer biz eğitim ve seminerlerle bir farkındalık oluşturursak insanlar daha dikkatli olacaklardır. Hedeflerimizden biri yangın riski olan bölgelerde küçük müfrezeler oluşturmak. Bunun için iki günlük bir müdahale eğitimi de planlıyoruz. Orman yangınları ile alakalı Muğla
'da pilot il olarak çalışmalara başladık. Oradaki 4 köyle çalışmalarımız sürüyor. Sel için de Giresun
ve Düzce'yi pilot olarak seçtik. O bölgedeki 3 köyle bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gönüllülük esaslı bir sistem, oradaki köylülere donanım vereceğiz. 7 köye mobil yangın söndürme cihazları ve hortumlar dağıtacağız" dedi.
YARALARIMIZI DEVLET SARDI
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallede, alevlerin arasından anne ve babasını kurtaran Ferhat Okudan, "Devletimiz yaralarımızı sarıyor. Bölgedeki hasar tespitleri yapıldı ve devletimiz ailelere ödemeleri yapmaya başlıyor" dedi. Manavgat'taki yangında yok olan Kalemler Mahallesi'nin Muhtarı Mustafa Cansız "15 dakikada bütün köy yandı. Devletimiz hep yanımızda oldu. Bundan sonra tek ağacımız zarar görmesin diye canla başla çalışacağız" diye konuştu.