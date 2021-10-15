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Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:30

Vali Yerlikaya paylaştı: İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı?

DHA
Vali Yerlikaya paylaştı: İstanbul’da kaç doz aşı yapıldı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Ekim itibarıyla İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapılan aşıların yaş gruplarına uygulanma oranlarını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu verileri paylaştı:

"İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandı. Yaş gruplarına göre aşı oranları:

20-24
1. doz %78
2. doz %62.2

25-29
1.doz %75
2.doz %60.1

30-34
1.doz %76.5
2.doz %63.4

35-39
1.doz %79.5,
2.doz %68.1

40-44
1. doz %82.9
2. doz %73.3

45-49
1.doz %85.8
2.doz %78

50-54
1.doz %88.1
2.doz %82.3

55-59
1.doz %90.4
2.doz %86.5

60-64
1.doz %92.1
2.doz %89.6

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Vali Yerlikaya paylaştı: İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı?
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