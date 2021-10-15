Vali Yerlikaya paylaştı: İstanbul’da kaç doz aşı yapıldı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapılan aşıların yaş gruplarına uygulanma oranlarını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu verileri paylaştı:
"İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandı. Yaş gruplarına göre aşı oranları:
20-24
1. doz %78
2. doz %62.2
25-29
1.doz %75
2.doz %60.1
30-34
1.doz %76.5
2.doz %63.4
35-39
1.doz %79.5,
2.doz %68.1
40-44
1. doz %82.9
2. doz %73.3
45-49
1.doz %85.8
2.doz %78
50-54
1.doz %88.1
2.doz %82.3
55-59
1.doz %90.4
2.doz %86.5
60-64
1.doz %92.1
2.doz %89.6
İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz #aşı uygulandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 15, 2021
Yaş gruplarına göre #aşı oranları:
2️⃣0️⃣-2️⃣4️⃣
1. doz %78
2. doz %62.2
2️⃣5️⃣-2️⃣9️⃣
1.doz %75
2.doz %60.1
3️⃣0️⃣-3️⃣4️⃣
1.doz %76.5
2.doz %63.4#Covid19 ile mücadelede #AşıEnBüyükGücümüz
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