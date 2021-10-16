Angela Merkel’den veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Angela Merkel çalışma ziyaretinde bulunuyor.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Angela Merkel ile bir araya geldi
İstanbul'da yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR
Merkel geçen hafta başında Kudüs'e yaptığı ziyarette Türkiye'den övgü ile bahsetti. Merkel, "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" dedi.
Öte yandan; Görüşmedeki bir detay dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde boğazı izlerken petrol arama platformu geçiş yaptı. Başkan Erdoğan petrol arama platformunu Angela Merkel'e gösterdi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Huber Köşkü'nde bir araya geldi. pic.twitter.com/v5cxvIShNd— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) October 16, 2021