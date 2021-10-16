Angela Merkel’den veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Merkel geçen hafta başında Kudüs'e yaptığı ziyarette Türkiye'den övgü ile bahsetti. Merkel, "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" dedi.