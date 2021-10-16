Ankara 2 No’lu Baro’da genel kurul heyecanı! Mustafa Semiz adaylığını açıkladı

Ankara 2 No'lu Baro, 5 Ekim'de aralarında kamu kurum avukatlarının da bulunduğu 2 binin üzerindeki avukat imzasıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapmıştı. Başvurunun ardından yetki belgesini alan Ankara 2 No'lu Baro'nun 20 gün içerisinde genel kurul yapması bekleniyor.

'ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ'



Genel kurul hazırlığı yapan 2 No'lu Baro'ya katılan ve Ankara'da tanınmış avukatlardan olan Mustafa Semiz'in adaylığını açıkladı. Semiz, barolarda siyaset yapıldığını, avukatların sorunlarına ilişkin çözümler üretim yapılmadığını kaydetti. Stajyer avukatlara maaş bağlanmadığını ancak barolar için bu durumun çözülmesinin kolay olduğunu kaydeden Semiz, rekabet ortamında tüm baroların bu imkanları sağlayacağını belirten Semiz, tüm meslektaşlarını görüş ayırmadan kucaklayan bir anlayışla hareket edeceklerini, sadece çözüm odaklı çalışacaklarını kaydetti. Avukat Mustafa Semiz, "Allah'ın izniyle 2. Baro'yla avukatlık mesleği, demokrasi, hukuk ve adalet kazanacak. Meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Kimseyi görüşünden dolayı ayırmayacağız. Genç meslektaşlarımıza iş imkanları sağlamak için ellerinden geleni yapacağız. Avukatların özlük haklarını güçlendirecek çalışmalar yapıp emekli maaşlarını ciddi anlamda iyileştirmek için çalışacağız. Başkan adaylığımı açıkladım. Tüm dostlarımın, büyüklerimin ve kardeşlerimin desteği benim için çok önemli" dedi.