Asfaltlı tuzak

ANKARA Büyükşehir Belediye (
ABB) Başkanı Mansur Yavaş
algı mühendisliğinde zirve yaptı. ABB iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
(ASKİ) tarafından cadde ve sokaklarda yapılan kazı çalışmaları nedeniyle Beypazarı
'nın birçok yeri aylardır toz toprak içindeyken, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
'ın evinin önüne sıcak asfalt serildi. Başkan Tuncer Kaplan, Ankara Büyükşehir Belediyesi
'nin kendi ikamet ettiği sitenin önüne ve arkasına asfalt attığını belirterek, "'Bakın, Başkan'ın evinin önü asfalt ama geri kalan yerler toz toprak' diye algı çalışması yapmanın kimin işi olduğu hepimizin malumu. Önce bu yollar yapılsın diye asla hiç kimseye ricada bulunmadım" dedi.
Tuncer Kaplan, şunları söyledi: "Aylardır öncelikli olarak yapılması gereken yerleri bildirmiş olmamıza rağmen benim de ikamet ettiğim sitenin ön ve arka yollarının asfaltlanması üzerine bunun akabinde vatandaşlarımızdan gelen 'Başkanım sizin evinizin sokakları yapılı tabii. Biz aylardır toz toprak çekiyoruz' gibi söylemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Şahsım ve tüm belediye personelim adına bizim bahsi geçen yerlerin yapılmasıyla alakalı herhangi bir yetki ve sorumluluğumuz olmadığı gibi kendi adımıza bir talebimiz de olmamıştır."