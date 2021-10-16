Darbecilere yolu açtı odasında televizyon izledi! İhanet gözler önüne serildi

'DİRENİRSEN GÖRÜRSÜN'

İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun'un ise kapıdaki nöbetçi polisler ile Sait Yalçın ve Mustafa Doğan'a "'Kapıya gelip zorla içeriye girmeye çalışan kim olursa olsun vurun, ben arkanızdayım" diye talimat verdiğini anlatan Başar, şöyle devam etti:

"Ertesi sabah 09.00'a kadar müdür Sait Yalçın makamından dışarıya çıkmadı. Gece boyunca yanında Mustafa Doğan vardı. İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın telsizden 'Hiçbir personel silahını teslim etmeyecek, direneceğiz' diye talimatlarını duyduktan sonra Sait Yalçın'ın odasına giderek, talimatları duyup duymadığını ve kendisinin talimatlarının ne olduğunu sordum. Bana 'Ne yapacaksın, direnecek misin, direnirsen görürsün' dedi. Ben de 'Silahımı kesinlikle teslim etmem, silah namustur, direneceğim' dedim. 16 Temmuz sabahı Sait Yalçın'ın FETÖ üyeliğinden açığa alındığını öğrendim."