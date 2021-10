Enerji sıkıntımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün cuma namazını İstanbul 'da Hz Ali Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Avrupa 'da kış öncesi enerji krizi derinleşirken Başkan Erdoğan, Türkiye 'nin hiçbir sıkıntısı olmadığını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi:Biz tedbirlerimizi ciddi manada aldık. Ve bundan sonraki süreçte de yine alıyoruz. Azerbaycan 'la yapılan bu anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. Biliyorsunuz TANAP gibi bizim için bir rezerv var adeta söz konusu. Ama Rusya 'yla olan anlaşmalarımız bu konuda çok çok hassas. Ve bu hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Gerek Rusya'yla olsun, gerek İran , olsun, gerek Azerbaycanaı olsun bu tür anlaşmalar bizim hamdolsun bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Sadece İngiltere değil, birçok Batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Hamdolsun bizim şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Ama sıkıntı filan Türkiye için söz konusu değil.Öncelikle Suriye 'de sadece kuzey değil genelinde, PKK/YPG/PYD cirit atıyor. Tabii bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor. Bunların verdiği silah, mühimmat, araç gereçlerle burada terör estiriyorlar. Bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti ve son olarak iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecek. Yani bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız.Şu anda Taliban dünyada da kabul arayışları içinde. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler noktasında, gerek insani yardım noktasında, gerekse Afganistan'daki bu yeni sürecin işlerliği konusunda talep oldu. Bu talepler konusunda da bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki bu yönetim gerçekten uluslararası ilişkilerde, hakikaten Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içinde olsun. Uluslararası ilişkiler noktasında adil bir yaklaşım içinde olsun. Afgan halkıyla bizim kadim kardeşliğimiz var. Onları bir kenara koymamız mümkün değil. Afganistan'ın altyapısında, üstyapısında çok emeklerimiz oldu. Son anda da Kabil Havalimanı'nın işletmesini bizler yürütüyorduk. Eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı oldu. 28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar bugün en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyorCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu'na katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan şunları söyledi;Bugün 70 yaşında bir çınar olan imam hatipler, aynı zamanda her adımı sabır, samimiyet ve kutlu bir mücadelenin sembolü. Esasen imam hatiplerin tarihi milletimizin adalet, hak hukuk ve özgürlük mücadelesinin de tarihidir. Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. Milli iradenin üzerine düşen vesayet kalktıkça imam hatiplerin de önü açılmış, kapısına vurulan zincirler kırılmıştır.Darbe ve dikta dönemlerinde ise milletimizin kendisi gibi imam hatipler de hedefe özellikle o tahtaya konularak baskıya uğramıştır. CHP zihniyeti, milletle, milletin değerleriyle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür. Ellerine geçirdikleri her fırsatı ya bu okulları tamamen kapatmak ya da imam hatiplerin kazanılmış haklarını gasp etmek için kullanmışlardır.Milletimiz, çöldeki vaha misali bu okullara nasıl umutla sarılmışsa, CHP zihniyeti de bu okulları daima bir tehdit olarak görmüştür. İmam hatiplerin 70 yıllık mazisine baktığınızda bu durumun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz.Burada milletimizin tek parti faşizminde maruz kaldığı durumları göstermesi açısından şu örneği paylaşmak istiyorum. Kendisi de bir CHP mebusu olan Hamdullah Suphi Tanrıöver, 1947'de ülkenin içinde bulunduğu vahim durumu bakın nasıl anlatıyor: "TBMM'de bir münakaşadan sonra dışarıya çıktığımda, 6 Meclis hademesi yanıma geldi. Gözleri yaşlı olarak bana şunları söyledi: 'Vallahi billahi 6 köyümüzde bir tek imam kaldı. Ölülere nöbet bekletiyoruz. O imam kalkıp bu köye geliyor. Boyuna köy değiştiriyor. Eğer bize imam vermezseniz ölülerimizi köpek leşi gibi toprağa gömeceğiz.'" Bin yıldır hamuru İslam'la yoğrulan, asırlar boyunca ilayı kelimetullahın sancaktarlığını yapan, mabedinin üzerine namahrem eli değdirmemek için yedi düvele meydan okuyan, İstiklal Harbi'nde gencecik evlatlarını şehit veren, nüfusunun ekseriyeti Müslüman olan böyle bir ülkede, 1950 yılına vardığımızda durum buydu.28 Şubat'ta kapasına kilit vurulmak istenen bu okullar bugün en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor. İmam hatiplerin ortaokul, lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı yüzde 15'e yükseldi. Her ne kadar birileri çeşitli tezviratla bu okullarımızı sürekli karalamaya çalışsa da milletimizin ilgisine ket vuramıyorlar. Bu faşist zihniyet, bu CHP zihniyeti var ya, imam hatiplerde hangi derslerin okutulduğundan bile bunların haberi yok. Din istismarından beslenen DEAŞ, FETÖ, Boko Haram gibi örgütlere karşı mücadelede imam hatiplerin rolü anlaşıldıkça imam hatiplerin sayısı dünyada daha da artacaktır. Sadece terör örgütlerinin önüne geçmede değil İslam dünyasında kız çocuklarının okullaşma oranının yükselmesine de imam hatip okulları müspet katkı yapmaktadır.BU okullardan şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi hakkın ve adaletin yolunda can veren kahramanlar, alim, doktor, mühendis, hâkim, avukat, bürokrat, işadamı, siyasetçi, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı çıkmış. Allah'a hamdolsun kendi insanına kurşun sıkan hain çıkmamıştır. Aklını ve iradesine Pensilvanya'daki şarlatana kiraya verenlerin 28 Şubat'ta darbecilerle işbirliği içinde imam hatip okullarına düşmanlık yapmasının sebebi işte budur