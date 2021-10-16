Vatan bekçilerine vefa mektubu

Giriş Tarihi: 16.10.2021

Vatanı koruyan asker, polis ve jandarmaya moral desteği vermek ve şehitleri unutturmamak amacıyla sosyal medyada ‘Cennet Bekçileri’ adlı grup kuran üç kız arkadaş, bugüne kadar vatandaşların yazdığı yaklaşık 2 bin mektubu güvenlik güçlerine ulaştırdı