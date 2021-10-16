Vatan bekçilerine vefa mektubu

Gaziantep
, Mersin
ve İstanbul'da yaşayan 3 kız arkadaşın 4 yıl önce sosyal medyada kurduğu 'Cennet Bekçileri' grubu zaman geçtikçe büyüyerek kocaman bir aile oldu. Vatandaşlardan gelen moral ve destek mektuplarını bulundukları illerde veya il dışındaki polis ve askerlerimize ulaştıran arkadaşlardan Sümeyye Güçük, "Amacımız bizler için canlarını ortaya koyan polis ve askerlerimize bir nebze de olsa moral verebilmek" dedi. Gaziantep'te yaşayan Sümeyye Güçük, Mersin'de yaşayan Gizem Durmaz
ve İstanbul'da yaşayan Medine Sarıtaş
, 2017'de sosyal medya platformunda tanıştı. Arkadaşlıkları zamanla dostluğa dönüşen üç genç kız, birlikte 'Cennet Bekçileri' adlı sosyal medya grubunu kurdu. Üç arkadaş grubun amacını ise 'şehitleri unutturmamak' olarak belirledi. Polis ve askerlerin yanında olduklarını göstermek ve şehitlerin unutulmamasını sağlamak isteyen üç arkadaş, başlattıkları mektup projesi ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen duygu dolu mektupları güvenlik güçlerine ulaştırıyor.
7'DEN 70'E MEKTUP
Grup aracılığı ile şehitler adına ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtımı da yapan arkadaşlardan Sümeyye Güçük, "Ne yapabiliriz diye düşünürken yapacağımız sayfa şehitlerimizle ilgili olsun dedik ve bu sayfa kurulmuş oldu. İki grubumuz var. Biri yardım ekibi biri de mektup proje ekibi. Mektup proje ekibi 1 yıldır faaliyet gösteriyor. Kocaeli
, İzmir
, Artvin
, Ankara
, Van, Sivas gibi Türkiye'nin birçok yerinde bulunan arkadaşlarımız, vatandaşlarımızdan gelen mektupları veya yazıları temize çekip bunları bulunduğumuz yerlerde veya başka illerdeki jandarma veya polis karakollarına giderek askerimize, polisimize ulaştırıyoruz. 7 yaşındaki bir kardeşimiz de mektup gönderiyor, liseye giden bir gencimiz veya yaşlı bir amca veya teyzemiz de bize mektuplarını gönderiyor.
Bu mektuplarını ulaştırdığımızda bizler için gece gündüz canı pahasına çalışan polis ve asker ağabeylerimizin mutlulukları bizi daha çok mutlu ediyor. 'Biz yaşarken de bizleri unutmayın' diyorlar. Suriye'de, Azerbaycan'da ve Kuzey Irak'ta görev yapan polis ve askerlerimize de mektuplarımızı gönderiyoruz" dedi. Güçük, "Şehit ailelerimize de mektup gönderip onların dualarını alıyoruz. Bizim için kahramanca savaşıp vatan toprağı için canını veren şehitlerimizi de unutmuyoruz. Onların mezarlarını ziyaret edip, gönderilen mektupları bırakıyoruz" diye konuştu. Güçük, bugüne kadar yaklaşık 2 bin mektubu sahiplerine ulaştırdıklarını, şehitler adına yardım kolileri de dağıttıklarını söyledi.