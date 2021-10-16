Yalana kapak attılar

Giriş Tarihi: 16.10.2021

CHP'li İBB'nin vakıflar üzerinden önceki döneme ilişkin yürüttüğü algı operasyonuna kaynak gösterdiği STK raporu sahte çıktı Muhalefetin borazancılığını yapan medya da sözde rapor için hazırlanan sahte kapakla halkı kandırmaya çalıştı İBB, mahkemenin raporun varlığına ilişkin talebine 'Böyle bir rapor veya çalışma bulunmamaktadır' cevabıyla kendisini yalanladı