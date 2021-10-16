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Giriş Tarihi: 16.10.2021 16:59

Yoğurt kovasından uyuşturucu çıktı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yoğurt kovasından uyuşturucu çıktı

Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolünde yoğurt kovasında, uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki Yol Kontrol ve Arama Noktasında yol kontrolü yapıldı. Diyarbakır istikametinde seyir halinde bulunan bir araç durduruldu.

Bahse konu araçta yapılan kimlik kontrolünde, tedirgin hareketlerinden şüphelenilen A.Y.'nin yanında bulunan yoğurt kovası kontrol edildi. Jandarma yaptığı kontrolde, içerisinde bulunan peynirin alt kısmına gizlenmiş vaziyette toplam 400 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, şüpheli A.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Yoğurt kovasından uyuşturucu çıktı
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