Bunun adı Yassıada zihniyeti

Giriş Tarihi: 17.10.2021

CHP lideri Kılıçdaroğlu yayınladığı skandal video ile hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia edip emirleri yerine getiren memurları tehdit etti. AK Parti’den sert tepki geldi: Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir