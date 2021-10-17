DHKP-C’ye operasyon: 84 gözaltı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul
merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden yakalananların sayısı 84'e yükselirken, örgütün Türkiye çapındaki korkunç planı da deşifre oldu.
Sansasyonel eylem arayışındaki örgütün, siyasi parti mensupları, soruşturma evresindeki DHKP/C davalarına bakan ağır ceza hakimleri ile polisleri silah zoruyla kaçırıp ülke çapında kaos çıkarma planı yaptığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, iki yıl önce terör örgütü 'DHKP/C'nin Türkiye'deki beyni' olarak bilinen, zırhlı kapıları ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kalın duvarları olan bir binaya düzenlenen operasyonda, örgütün dijital arşivi ve örgütsel faaliyetlerine ilişkin eylem planları, güvenlik güçlerince ele geçirilmiş, ana arşiv çökertilmişti.